Šek na dvacet tisíc korun převzal z rukou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a prvního náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše sportovní ředitel Ragby Clubu České Budějovice Ondřej Kotyz. Jednalo se o součást výtěžku z tradiční charitativní akce Běhu jihočeských nadějí.

Sportovní ředitel Rugby Clubu České Budějovice přebírá šek na dvacet tisíc korun z rukou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a prvního náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

„Když jsme byli osloveni, jestli bychom se Běhu jihočeských nadějí zúčastnili, tak jsme vůbec neváhali. Kromě fajn proběhnutí nám to přineslo i nějaké peníze do klubové kasy, které se zvlášť v dnešní době pro rozvoj mládeže rozhodně hodí. Náklady na provoz mládežnických týmů nejsou zrovna malé,“ ujistí Kotyz.

Na start charitativního se postavilo patnáct mládežnických a osm dospělých ragbistů. „Loni to ještě z naší strany bylo trochu slabší, letos už lepší i přesto, že polovina našeho klubu byla na turnaji v Praze,“ připomíná zkušený funkcionář zářijový běh Stromovkou.

Jednou za čtyři roky má na rozvoj ragby vždy pozitivní vliv světový šampionát, který běží na obrazovkách České televize. „Díky mistrovství nám přišlo sedm nových dětí a čtyři nové hráče mají také dospělé kategorie. To je úspěch oproti minulému mistrovství, když jsme navíc do mediální kampaně tentokrát moc neinvestovali a spíše jsme byli aktivní na sociálních sítích,“ chválí si.

Kam o víkendu na jihu Čech za sportem? Hokejový Banes Motor hostí Kometu Brno

Již druhou sezonu hraje tým mužů Rugby České Budějovice soutěže ve společenství s týmem Nýrska. „Samostatný tým mužů dohromady stále nedáme,“ přiznává Kotyz. „Ale založili jsme projekt Grand Pass, díky kterému se nám daří oživovat členy klubu, kteří už z nějakých důvodů nejsou tak aktivní. Vrací se nejen k aktivnímu hraní, ale pomáhají třeba i s mládeží. Už nechceme jít tou vyloženě výkonnostní cestou a tlačit na výsledky v lize dospělých, i když ji samozřejmě chceme hrát co nejlépe. Každou středu máme na Vltavě otevřené tréninky, kam může přijít prakticky kdokoliv, což se nám docela daří, protože se scházíme ve dvaceti až třiceti lidech. To je super a příslib do budoucna.“

Hlavní důraz kladou ragbisté na výchovu mládeže. „Máme týmy ve všech mládežnických kategoriích: U8, U10, U12, U14 a U16, které jsou smíšené, takže nejsou rozdělené na kluky a holky,“ vypočítává Kotyz.

Velkým snem zůstává pro ragby v jihočeské metropoli vlastní hřiště na místě bývalé škvárové plochy Lokomotivy v Suchém Vrbném. „Už to vypadá nadějně. Chystáme se požádat Národní sportovní agenturu o dotaci a příští rok na podzim by se mohlo poprvé kopnout,“ věří.

Aktivní je českobudějovický klub také na poli organizačním. V neděli pořádá na stadionu Jihočeské univerzity velký celostátní turnaj pro kategorie U10 a U12 za účasti více než dvaceti týmů. Začátek je v 10 hodin.