Útok na mistrovský titul. Jinak už se současné počínání jednadvacetiletého rakouského motokrosaře Michaela Sandnera, který hájí barvy jihočeského týmu Motosport Chýnov, ani nedá nazvat. V Jiníně zcela suverénně v obou jízdách ovládl třetí díl mezinárodního mistrovství republiky třídy MX2 a v průběžné klasifikaci je na čele se šestnáctibodovým náskokem.

Michael Sandner | Foto: Deník/ Jan Škrle

V obou jízdách jste nejlépe odstartoval a až do cíle před sebe nikoho nepustil. Je v Jiníně právě start klíčovým momentem celého závodu?

Ano, podařily se mi oba starty, to je pravda. Ale nemyslím si, že by to byl vyloženě klíčový moment. Na trati bylo hned několik míst, kde bylo vyjeto více kolejí a dalo se předjíždět.