Mimořádně dramatický boj o vítězství, jediná vážnější nehoda, ideální počasí, početná divácká kulisa. Takový byl 51. ročník Rallye Český Krumlov. Spokojený tak byl i hlavní pořadatel závodu Pavel Kacerovský. „Mimořádně povedený ročník,“ přikývne.

Václav Pech letí soběnovskou návsí. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jaký byl na první dobrou ve vašich očích letošní ročník soutěže v porovnání s těmi předcházejícími?

Mimořádně povedený po všech stránkách. Diváci mohli vidět neuvěřitelný boj několika jezdců o absolutní prvenství, průběh soutěže se obešel bez zásadních problémů a kromě jedné nehody v závěru rallye jsme nemuseli řešit ani jiné mimořádné události. Nakonec vyšlo skvěle i počasí, takže celkově máme opravdu velkou radost.

Jak moc napomohlo sportovní úrovni závodu rozšíření domácí špičky? Zažil jste vůbec někdy, aby až do konce soutěže bojovalo o prvenství prakticky pět posádek?

V novodobé historii si nepamatuji lépe obsazený ročník. Kromě Jana Černého, který se domácích soutěží v posledních letech účastní jen sporadicky, mohli diváci vidět vlastně kompletní českou špičku. Přechodem na novou techniku neskutečně zrychlili také mladí jezdci, a tak to letos bylo napínavé doslova až do posledního metru.

Co říkáte vy osobně faktu, že už třetí sezonu bojuje jeden z našich nejlepších jezdců Václav Pech pravidelně o prvenství v jednotlivých závodech, ale nemůže bodovat do klasifikace mistrovství republiky a poté se nemůže objevit na stupních vítězů?

Ášín (přezdívka Václava Pecha – pozn. red.) patří dlouhodobě mezi absolutně nejrychlejší piloty tuzemského šampionátu a před jeho jezdeckými výkony s téměř dvacet let starou technikou je třeba smeknout. K definitivnímu vyčlenění národních tříd z klasifikace mistrovství České republiky, do které patří i jeho Ford Focus WRC, došlo vlastně až od letošní sezony. Stupně vítězů při dojezdu do cíle byly společné pro mezinárodní hodnocení FIA European Rally Trophy i mistrovství republiky, takže nebylo možné, aby Václav Pech se spolujezdcem Petrem Uhlem stáli mezi posádkami pilotujícími vozy odpovídající všem aktuálním regulím. Na večerní vyhlášení vítězů jsme je však pozvali na rampu jako druhou nejrychlejší posádku 51. Rallye Český Krumlov a byli oceněni jako vítězové nově vzniklé Rally Challenge.

FOTOGALERIE: Podívejte se, jaký byl letošní již 51. ročník Rallye Český Krumlov

Prakticky nepršelo, nebylo horko, dá se považovat počasí, které závod provázelo, za ideální pro rallyeový sport? Byli jste spokojeni s diváckou kulisou? Byla větší než v minulých ročnících? Kolik lidí dorazilo na českobudějovické výstaviště?

Po smutné a propršené Šumavě byly podmínky ideální. Páteční ranní déšť sice podmínky na některých rychlostních zkouškách lehce zkomplikoval, soutěžící se ale dokázali se všemi nástrahami popasovat skvěle a byli to také oni, díky kterým to letos klaplo na jedničku. Divácká kulisa víceméně kopíruje trend minulých ročníků, českobudějovické výstaviště bylo i přes konkurenci hokejového mistrovství světa slušně zaplněno. Zatím nemám k dispozici přesná čísla, ale předběžně to vypadá, že návštěvnost centra rallye v krajském městě byla vyšší než v minulých letech.

Jedinou vážnější nehodu zaznamenali v závěru závodu sourozenci Engeovi. Dá se z tohoto pohledu považovat soutěž za relativně bezproblémovou? Museli jste po tragédii na nedávné Rallye Šumava přijmout nějaká speciální bezpečností opatření?

Všeobecně snese zabezpečení rychlostních zkoušek v České republice světové měřítko, nic zvláštního nad rámec českého standardu se tak na trati nepřipravovalo. Nehoda Tomáše Engeho na závěrečné rychlostní zkoušce Kohout byla jedinou havárií v průběhu soutěže. V rallyesportu se pohybuji více než dvacet pět let a takovou bilanci jsem ještě nezažil. Osobně jsem čekal, že po Šumavě pojedou posádky s větším respektem a budou se postupně dostávat do tempa, když jsem ale po soutěži s několika jezdci a navigátory mluvil, vyvedli mě z míry. Jelo se opravdu hodně rychle. O to větší radost z bezproblémového průběhu jako organizátoři máme.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Budete se opět podílet na organizaci podzimního závodu mistrovství světa, který pořádají společně Česká republiky, Rakousko a Německo. A případně v jakém rozsahu?

Přípravy Central European Rally jsou v plném proudu a českokrumlovská stopa opět bude při tomto obrovském mezinárodním podniku výrazná. Kolega Michal Mikeš je znovu členem nejužšího organizačního týmu, složeného z Němců, Čechů i Rakušanů, naše startovní rampa bude stát na pražském Hradě, krumlovští pořadatelé zase budou na Šumavě zabezpečovat jednu z rychlostních zkoušek a znovu dostaneme na starosti i přeskupení. Kromě toho už intenzivně připravujeme zářijovou South Bohemia Classic, takže o zábavu na příští měsíce máme postaráno (úsměv).