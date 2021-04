Organizátoři věhlasné jihočeské soutěže se rozhodli jít jinou cestou než jejich kolegové z mistrovství republiky, kteří pořádají závody bez přítomnosti diváků. V tomto režimu už se odjela Valašská rallye a podobně tomu bude i v případě Rallye Šumava, která se uskuteční o druhém květnovém víkendu. „Touto cestou jít nechceme. Rallye má být hlavně zábava, děláme to pro lidi. Bez diváků to pro nás ztrácí smysl,“ ještě jednou zdůrazní.

S rozhodnutím, jak se 48. ročníkem závodu naložit, nechtěli pořadatelé z Automotoklubu Rallye Český Krumlov a ČK Motorsport čekat na poslední chvíli. „Rozhodli jsme o odložení soutěže už před začátkem sezony. Sledovali jsme, jak se vyvíjí situace kolem koronaviru a s ohledem na možnou účast diváků jsme se rozhodli o přesunutí na podzim,“ říká.

Jak už bylo řečeno, postupem času získaly také automobilové soutěže nárok na výjimku ze strany hlavní hygieničky a za dodržení přísných opatření je možné závody pořádat. „Dopředu ale bylo deklarováno, že v první polovině roku určitě nebudou moci na závody diváci,“ informuje Kacerovský. „Každým dnem se situace vyvíjí, ale při pořádání tak velké a nákladné akce jsme nechtěli čekat do poslední chvíle, jak to bude,“ dodává.

Krumlovští pořadatelé chtějí mít alespoň nějakou jistotu, že fanoušci budou součástí závodu. Tu by odložení o téměř půl roku mohlo slibovat. „Chceme rallye uspořádat v maximálním rozsahu, jak jsme zvyklí. To znamená s diváky na českobudějovickém výstavišti, se slavnostním startem a cílem v Jelení zahradě v Českém Krumlově, s diváckými místy na trati. Jenže před dvěma měsíci byla jen velice malá pravděpodobnost, že toto bude možné. Proto jsme se rozhodli soutěž raději odložit,“ nabízí Kacerovský zcela logické vysvětlení. „Zároveň je třeba zdůraznit, že závod v letošním roce v každém případě uspořádat chceme a v podzimním termínu pro to budou rozhodně lepší podmínky, než by tomu bylo na jaře,“ zopakuje.

Krumlovští nechtěli čekat, jak dopadnou ostatní soutěže. „Naše rozhodnutí bylo jasné, pevné a hlavně jsme ho udělali včas. Nejistota ohledně účasti diváků by byla příliš velká. Teď na blížící se Rallye Šumava nebudou. Tomu jsme se chtěli vyhnout,“ vypráví Kacerovský.

Jednou z podmínek pořádání závodů je zajistit nepřítomnost diváků. „To je také problém. Nemyslím přítomnost diváků u trati, tu právě chceme. Ale pokud to současné restrikce neumožňují, tak je strašně složité to zajistit. Skoro nereálné. Je těžké zabránit, aby lidé nepřišli na volné prostranství. Tomu jsme se také chtěli vyhnout, abychom neměli potíže dostát těmto nařízením.“

O přesném termínu, ve kterém by se letošní ročník Rallye Český Krumlov měl uskutečnit, zatím jasno není. „Mělo by být rozhodnuto v nejbližších dnech,“ podotýká hlavní organizátor závodu. „Kalendář je velice nabitý a není jednoduché najít volný termín,“ doplní.

Ze hry vypadlo září, protože v tomto měsíci krumlovští organizátoři pořádají tradiční a oblíbenou setinovou rallye South Bohemia Classic. „Ve hře jsou říjen a listopad. Jednáme s Autoklubem České republiky a ostatními pořadateli, že bychom jeli v polovině října. Tento termín by se nám líbil asi nejvíce. Záležet ale bude na dohodě s ostatními pořadateli. Jinak by připadala v úvahu asi až polovina listopadu,“ uvádí.

Pro přípravu soutěže odložení na podzim zase až tolik neznamená. „Závod máme víceméně připravený a pro nás není rozdíl, jestli se jede na jaře nebo na podzim. Budeme jenom reagovat na aktuální situaci, která se bude týkat třeba uzavírek. Rozdíl ale bude v podmínkách na trati. S přicházejícím podzimem bude přibývat spadaného listí a nečistot. Jezdci budou mít odlišné rozhledy do zatáček. Trať bude mít jiný charakter a sami závodníci neví, co od toho očekávat. Bude to zajímavá změna,“ usměje se.

Rallye Český Krumlov bude po přesunutí na podzim s největší pravděpodobností posledním dílem seriálu domácího šampionátu. To tradičně přináší určitou nejistotu v počtu účastníků, protože s koncem sezony týmům docházejí finance a občas i chuť závodit. „Ale každý termín má svá negativa i pozitiva,“ namítne Kacerovský. „V našem rozhodování převážil názor, že i s určitými minusy můžeme na podzim uspořádat velmi dobrou soutěž.“

Původně se tradiční jihočeská soutěž měla konat 21.-22. května. „To je dva týdny po Šumavě, což také nemusí být až tak výhodné. Pokud tam někdo havaruje, tak je skoro vyloučené, aby stačil auto připravit za tak krátkou dobu. V dnešní složité době je navíc těžké odhadnout, na kolik soutěží mají především menší týmy peníze,“ přemítá.

Otázkou je, jak velký bude na podzim divácký zájem. Fanoušci byli zvyklí na jaro a teplé, i když občas také pořádně deštivé počasí. „Divácký zájem by byl v květnu určitě větší, jenže lidé v květnu prostě na závod nesmí,“ jen se Kacerovský hořce pousměje. „Proto je pro nás lepší uspořádat ho na podzim,“ zdůrazní. „Třeba diváci překvapí a přijdou v ještě větším počtu než na jaře. Žádné akce se už delší dobu nekonají, tak mohou mít větší chuť,“ věří.

Díky přesunu na podzim by se mohlo centrum rallye vrátit na českobudějovické výstaviště, které mělo v květnu nahradit letiště v Plané u Českých Budějovic. „Krizový štáb se vyjádřil k našemu původnímu jarnímu termínu, že když bude na výstavišti očkovací centrum, tak není vhodné, aby se zde závod konal. Ale na podzim už s výstavištěm počítáme,“ ujistí. „Ale nezavrhli jsme ani případnou variantu letiště. Pokud by to na výstavišti neklaplo, tak bychom obnovili myšlenku jednání s vedením letiště.“

V původním květnovém termínu se ale na jihu přece jen bude závodit. Premiérová Rallye Český Krumlov Revival se pojede jako jako dvoudenní rallye pravidelnosti podle pravidel Mezinárodní automobilové federace (FIA). V jejím rámci se uskuteční také Czech New Energies Rallye, která je součástí Světového poháru elektromobilů.

„Jedná se o úplně novou akci pro vozy roku výroby 1990 a starší. Rallye pravidelnosti se jede v běžném provozu. Auta nezávodí a pohybují se rychlostí zhruba padesát kilometrů v hodině. Snaží se dodržovat průměrnou rychlost, kterou jim stanoví pořadatel. Díky tomu je možné využít i rychlostní zkoušky, na kterých už se v současné době nezávodí. Letos je to padesát let od vzniku Rallye Český Krumlov a tuto akci pořádáme také jako vzpomínku na tratě, na kterých se kdysi závodilo,“ uvádí Kacerovský.

Nahradit velkou mistrovskou soutěž vzpomínková revival soutěž nemůže. „Jedná se o komornější akci, kterou ale v tradičním termínu můžeme připomenout naše kulaté jubileum. Díky tomu, že je mezinárodní, jsme dostali výjimku a můžeme ji uspořádat. Samozřejmě bez přítomnosti diváků,“ uzavírá Pavel Kacerovský.