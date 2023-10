Páté místo ve třídě RN8 na Rallye Šumava, čtvrtá příčka na Rallye Český Krumlov a znovu pátá pozice na nedávné Rallye Pačejov. Taková je bilance posádky Václav Šejda – Jakub Chrástka v letošním mistrovství republiky v automobilových soutěžích. V konečném účtování šampionátu jim patří rovněž páté místo.

Václav Šejda s Jakubem Chrástkou na trati Rallye Pačejov. | Video: Deník

Jihočeši neabsolvovali se svým Oplem Astra ani polovinu sedmidílného domácího prestižního seriálu. „Rádi bychom startovali na všech závodech velkého mistráku, ale je to, jak to je a rozhodně si nechci stěžovat,“ zdůrazní třiatřicetiletý pilot.

Sezonu přesto hodnotí pozitivně. „Mám radost, že se nám závod od závodu dařilo zrychlovat a zajíždět sem tam i časy, za které už se nemusíme úplně stydět. V rallye jsou nejcennější zkušenosti a já jich mám ještě opravdu hodně málo. Bylo obrovsky znát, když jsem startoval na tratích, na kterých už jsem v minulosti měl možnost jet v ostrém tempu,“ vysvětluje Šejda.

Pozitivem pro něj každopádně bylo, že všechny soutěže absolvoval se stejným spolujezdcem Jakubem Chrástkou. „Kuba je pohodář, ničeho se nebojí a v autě nám to funguje velmi dobře,“ chválí si. „Vážím si toho, že jsme všechny tři těžké soutěže zvládli dokončit. Za to patří velké poděkování mechanikům tátovi a Radku Kolouchovi. Nějaké technické problémy jsme měli, ale žádný nás nezastavil. A to i přesto, že startujeme se starší technikou, kterou se snažíme nejen držet při životě, ale také se ji pokoušíme posouvat, aby byla konkurenceschopnější,“ ujistí.

Jedna sezona skončila, nastal čas pomalu přemýšlet o té další. „O příští sezóně už samozřejmě přemýšlím, ale co bude, to zatím nevím. Co mohu slíbit skoro s jistotou, že domácí Krumlov pojedu, i kdyby na plenky nebylo,“ směje se šťastný otec malého Vendelína. „Když teď už zase Honza Jinderle pověsil závodní kombinézu na hřebík, tak mám další šanci stáhnout jeho náskok v počtu startů na této soutěži a třeba snad i navázat na jeho úspěchy,“ připomíná svého staršího kamaráda, u kterého se začínal před lety učit jako mechanik. „Rád bych poděkoval za podporu celé rodině, kamarádům i partnerům, kteří nám pomáhají,“ vzkazuje.