Český Krumlov - S minutovou ztrátou na vítězného Romana Krestu projel jako druhý cílem 36. ročníku Rallye Č. Krumlov Václav Pech v vozem Mitsubishi Lancer EVO IX.

Václav Pech na trati divácké supererzety na Výstavišti v Č. Budějovicích. | Foto: František Panec

Přitom po páteční první etapě to vypadalo hodně dramaticky. Pech totiž ztrácel na svého rivala pouhých devět vteřin. „S pátkem panovala naprostá spokojenost. Krásná soutěž, pouze si s námi trochu pohrálo počasí. Na rozdíl od Valašské rallye se nám ale podařilo dobře zvolit pneumatiky. Auto fungovalo bez problémů, takže spokojenost,“ pochvaloval si v cíli první etapy.



V pátek Kresta vedl už o osmnáct vteřin, sympatický Západočech ale ztrátu stáhl na polovinu. „Sedlo mi to i na vodě. A neřekl bych, že jsme nějak přehnaně riskovali,“ říká a připomíná, že jinak jízdu na vodě nijak moc nemiluje. „Vadí mi to. A myslím si, že to vadí každému. Procento chyb je tam mnohem větší než na suchu. Je důležité dostat se do tempa.“



Noc mezi etapami má prý podle Pecha jednoduchý průběh. „Letím si ze servisu lehnout a spát. Dříve jsem měl s usínáním problémy, ale teď už jsem si zvykl. Ze začátku jsme spávali ve spacáku v obytném autě. To už je ale dávno za námi. Teď spíme na hotelu. Dám si něco lehkého k jídlu, jedno pivo, abych lépe spal, a pak rychle do peřin.“



Ve druhé etapě ale Kresta zrychlil a Pechovi ujel. „Romanovi můžeme jenom sekundovat,“ sportovně přiznal. „Hned po ránu následovaly dvě těžké rychlostní zkoušky Kohout a Malonty, ještě pokropené deštěm, a tady zřejmě zaúřadovala velká zkušenost spolu s vyježděností z mistrovství světa Romana Kresty, a ten si zde na nás vyjel rozhodující náskok. V následujících rychlostních zkouškách již nemělo smysl snažit se náskok stáhnout. Proto jsme se raději soustředili na uhájení druhého místa a vyvarování se chyb. Na tak těžké trati, jakou byl letošní Krumlov, to nebylo nic jednoduchého, což dokazuje i velké množství havárií našich dalších soupeřů. Až do cíle rallye jsme se proto soustředili na bezchybnou jízdu,“ popsal průběh závodu.



Klouzalo to



Trať v Českém Krumlově se od té loňské částečně lišila. „Je to ale hodně podobné. Letos to bylo trochu těžší hlavně vinou počasí. Po dešti bylo na trať vytahané bláto a hodně to klouzalo,“ všiml si Václav Pech.



Již podruhé byla součástí soutěže divácká supererzeta na českobudějovickém Výstavišti. „Mně to nevadí. Je to pro lidi a bývá to na každé soutěži. Někdo tomu říká nutné zlo, ale určitě to prospívá popularitě rallye. Je to vložka jako každá jiná a musíme se s ní vyrovnat,“ tvrdí Pech, jenž právě páteční diváckou supervložku vyhrál, i když stačil diváky také pobavit. „Když tam člověk vidí to množství lidí, tak pro ně také něco udělá, i když při tom třeba ztratí nějakou desetinku,“ směje se. „Potěší to nás i diváky.“



Pech je pětinásobným mistrem republiky v klasické rallye a k tomu má ještě dva tituly ze sprintů. Letos to bude mít ale s obhajobou hodně těžké. „Třeba v roce 2003 tady Roman Kresta také byl a měl jsem to hodně těžké. Byla to podobná přetahovačka jako letos. Roman tady dává laťku a my se ho snažíme jenom dohnat. Pro závody je to ale dobře. Je to úplně jiný adrenalin. K tomu je třeba připočítat ještě Pavla Valouška, který jede také výborně. Šampionát je letos otevřený. Navíc se tři nejhorší výsledky škrtají. Pořád jsou to jenom průběžné výsledky,“ uvědomuje si.