Volejbalisty Jihostroje letos netrápí rozsáhlá marodka, hráči jsou převážně v pořádku, o to větší ranou pro trenéry je natržený lýtkový sval Chilana Sebastiana Geverta. „Byla to veliká bolest," popisuje hráčovy pocity masér Jihostroje Filip Hoch. „Lýtka se prakticky nemohl ani dotknout." Po nešťastném utkání v Příbrami Gevert okamžitě odcestoval automobilem s manželkou do Č. Budějovic. „Na vyšetření magnetickou rezonancí půjde ve středu, tam se všechno uvidí," doplňuje Hoch, který Chilanovi odpovídal od soboty na řadu dotazů, pokoušel se mu podat pomocnou ruku. „Vyptával se, co s tím do středy uděláme, čím lýtko namažeme. Je to hodně nepříjemná věc, nemůže na nohu vůbec došlápnout, chodí jen o berlích. Vypadá to na delší absenci," uvažoval Hoch.



Jak se nepříjemné zranění v duelu s Příbramí „narodilo? Udělal Chilan s německým pasem špatný pohyb? „Vůbec v té chvíli nebyl ve hře, jen se přesunoval ve výměně. Ani nikomu nešlápl na nohu," popisují spoluhráči. V pondělí přijel na trénink se svým kamarádem Colinem Hackworthem, včera už ve Sportovní hale scházel. Stejně jako všichni ostatní musí trpělivě počkat na výsledky vyšetření. Až lékaři doporučí, jak by měl postupovat dál, jaká bude rekonvalescence.



Optimistické předpovědi zatím hovořily o tom, že se chilský volejbalista do dresu Jihostroje obleče znovu až v průběhu extraligového play off.



Trenér českobudějovických volejbalistů Jan Svoboda ochotně odpovídal na dotazy Deníku:



Sebastian Gevert je mimo hru, přidělává vám to vrásky na čele?

Je to trápení. To v každém případě. Je to ale sport, může se to stát a také se to stává. Je to ale jenom sportovní tragedie, pro tuto situaci máme druhého diagonálního hráče.

Colina Hackwortha?

Ano. Jsem rád, že jsme právě Collina na začátku sezony angažovali, že nemusíme sestavu lepit jako v předcházejících sezonách za pomoci smečařů. Pokračujeme normálně dál, hrát bude Hackworth, jen se musíme smířit s tím, že jsme oslabení o Geverta, kterého se pokusíme dát co nejdřív dohromady.



Nevyčítáte si, že jste chilského univerzála přetížil?

Kdyby se mu to stalo třeba v listopadu, kdy jsme hráli za čtrnáct dní pět zápasů, dalo by se uvažovat o tom, že jsme ho přetížili. To bych si možná řekl, tak jsme ho utavili. Takhle ale ne. Měli jsme téměř třítýdenní pauzu. Poslední zápas hrál osmnáctého prosince a pak až v Příbrami.



Přetížené tedy jeho lýtko z tréninku nebylo?

Nemyslím si to. Hodně jsme trénovali, věnovali jsme se fyzičce, připravovali jsme se kondičně, byli jsme v pohodě. Prostě se zranil, to se stává. Nemůžeme si vyčítat, že by to bylo z nějaké herní únavy. Spíš je to smůla. Musíme se s tím jako družstvo vyrovnat.

Uvažujete o tom, kdo Geverta nahradí, kdyby se nedařilo Američanu Hackworthovi?

O žádné jiné variantě klub neuvažoval. Jsem opravdu teď moc rád, že Američana v týmu máme. Doplníme družstvo o Lopatu, který hrál v EGE. Ten bude na lavičce při sobotním zápase s Kladnem.



Žádné doplnění zahraničním volejbalistou před play off se tedy určitě nechystá?

Myslím, že to nepřichází v úvahu. Ani by to nebylo logické. Doba, která zbývá do play off, je dostatečně dlouhá na to, aby se Gevert dal dohromady. Všechno ale přesněji ukáže až středeční magnetická rezonance.

Zvládne Collin Hackworth svoji roli?

Určitě to nebude mít jednoduché. Čekají nás silní soupeři z horních pater tabulky. V sobotu Kladno, pak Liberec, Karlovarsko, Ostrava, do toho Vyzývací pohár s Tel Avivem. Uvidíme. Trénuje s námi od září, není to nic, co by nás výrazně mělo zasáhnout. Nastoupil proti Maďarům, hrál v extralize, to už zvládl.

V sobotu přijede Kladno, toužíte po jeho skalpu?

No jistě. Nebude to snadné, ale chceme vyhrát.

Lídr soutěže bude asi za této situace mírným favoritem, věříte si na něj?

Doufám, že Gevertovo zranění nás nepoznamená. Je jasné, že styl Hackwortha ve výšce a rychlosti nahrávky je úplně jiný. Doufám, že se s tím vyrovnáme. V domácím prostředí s těmi družstvy, která jsou nahoře, chceme bodovat.