Nového trenéra představuje vedení klubu právě v těchto chvílích na mimořádné tiskové konferenci.

Co zaznělo ve sportovní hale po utkání extraligy Jihostroj - Benátky

René Dvořák vedl klub sedm let, během jeho působení Jihočeši vyhráli dvakrát mistrovský titul i Český pohár. V sezoně 2018/19 dokonce Jihočeši triumfovali v obou soutěžích. "Nelíbil se nám projev týmu v závěru loňské sezony, v úvodu té nové to není lepší," dodal prezident klubu Jan Diviš. "Není nám to lhostejné. Naopak. Musíme něco změnit. Chceme týmu dát novou energii."

Podle dostupných informací u A týmu končí oba trenéři. Dvořák i Mach.

Jméno nového kouče přineseme na těchto stránkách během půl hodiny.