Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec v roce 2023 uspořádá tříetapový závod, který se tradičně jezdí pod názvem RBB Tour. Ten se pojede 19.- 21. května, bude to zároveň 24. ročník memoriálu Jiřího Hudínka."Původním záměrem bylo před lety vzpomenout významným národním cyklistickým závodem na tragicky zemřelého člena klubu Jiřího Hudínka," vysvětluje ředitel závodu a klubu RBB Invest Jindřichův Hradec Jan Hájek .

"Tato myšlenka se nám už několik let daří naplňovat, v posledních sedmi letech pořádáme závod pod názvem RBB Tour," upřesnil. Sportovní úroveň je rok od roku kvalitnější, na start přijíždějí pravidelně závodníci z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, ale i z Dánska a Nizozemska. "Při sobotní druhé etapě v Popelíně budeme tradičně pořádat dětský závod pro děvčata a chlapce ve věkových kategoriích 6 - 8 let a 9 - 11 let."

V září se na jihu Čech pojede populární závod Okolo jižních Čech, jeho centrem bude Jindřichův Hradec.