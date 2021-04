Byl to zápas o všechno.

O naději.

O odvrácení konce sezony.

O prodloužení finálové série extraligy volejbalistů.

Jihostroj České Budějovice za stavu 0:2 na zápasy nastoupil v hale Karlovarska.

Prohra by znamenala konec. Tečku.

Trenér René Dvořák vyslal do zápasu osvědčené harcovníky. A vyplatilo se.

V prvním setu se Jihočeši dostali do bodového úniku. Stav 10:4 českobudějovický tým správně nabudil. Michálek útočil, blokařské úlovky přibývaly. Domácí byli zaskočení.

De Amo kombinoval se svými útočníky, ti přidávali bod po bodu: 18:14.

V koncovce se Karlovarští přiblížili a o osudu veledůležitého setu rozhodovaly až závěrečné výměny. Domácí tým zablokoval Rejlka i Zmrhala, jenže Rejlek trefil eso a Jihostroj si vypracoval tři setboly.

Velká škoda promarněné koncovky. Karlovarsko se uklidnilo, dostalo se do pětibodového vedení, René Dvořák se snažil brzdit soupeře oddechovými časy.

Do sestavy se po pauze zaviněné zraněním břišního svalu vrátil Srb Stoilovič. K. Vary se přiblížily titulu 15:11, Jihočeši kontrovali: 15:13. Schouten eso: 22:22.

Koncovku znovu domácí tým se štěstím uhrál: 25:23.

Třetí set začal pro Jihočechy špatně. Za stavu 8:5 se událo, že Karlovarsko se definitivně vydalo za zlatým pohárem. Dramatickou zápletku vnesl na kurt úspěšným blokem smečař Stoilovič: 20:20. Koncovku konečně pro sebe získali bojovníci z jihu: 25:23.

Do čtvrtého pokračování volejbalového dramatu lépe vstoupili hosté. Ke slovu přišlo i video, taktické manévry z obou stran nebraly konce. Rejlek, Rejlek a zase Rejlek. To byla v pondělí večer sice obehraná, ale úspěšná jihočeská melodie. Tříbodový náskok Jihostroje vypadal velmi slibně. To už na straně Karlovarska nahrával Ticháček: 20:17. Výměny byly jen pro silné nervy. Přesto se hosté dostali blízko k cíli: 22:20 a 25:22.

Pátý set se vyvíjel následovně: 5:5, naposledy se strany otáčely za stavu 8:6 pro Jihostroj. Tým z jihu vedl 13:11, ale 13:13. Hosté odvrátili jeden mečbol a senzačně vyhráli 20:18 a 3:2 na sety!