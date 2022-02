Softbalový tým mužů Žraloci Ledenice se stal letošním mistrem extraligy. V rozhodujícím finálovém utkání přehrál na svém hřišti 4:0 Beavers Chomutov. Jihočeští hráči tak získali druhý titul z posledních třech let, od roku 2016 skončili vždycky na medailových příčkách. „Před sezonou bych si na nás nevsadil, protože nás opustili velmi zkušení hráči a opory. Kádr jsme omladili a závěr roku se nám hodně povedl. Je to obrovský úspěch,“ prohlásil Jaroslav Korčák, trenér Žraloků.

Rozhodující duel finálové série se hrál za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy a neměl žádného favorita. Předchozí utkání totiž skončila naprosto rozdílně a vždycky se radoval hostující tým. Hned v úvodní směně se k prvnímu bodu hnal Marek Malý z Chomutova, kterého ale podle rozhodčích vyautoval nadhazovač na domácí metě. „Ta první směna byla klíčová. Kdyby se nám podařilo hned skórovat, Ledenicím by se hrálo mnohem hůře,“ prohlásil Jan Řápek, trenér Chomutova.

První bod získal ale domácí tým, když v dohrávce třetí směny Kryštof Effenberk odpálil míč do vnějšího pole a stáhl tak svého spoluhráče. V páté směně Ledenice zvýšily náskok. Homerunem se prosadil Patrik Kopečný, který tak zařídil navýšení o dva body. „Popravdě si ten moment ani nepamatuji. Viděl jsem nadhoz letící do zóny a potkalo se to. Vím akorát, že to letělo dlouho,“ popsal odpal za plot ve finále Kopečný, který se se spoluhráči na chomutovského nadhazovače Malého připravoval. „Koukali jsme zpětně na utkání ze záznamu, co nám házel. Dali jsme tomu čas, což se vyplatilo.“

Naopak chomutovští pálkaři se nemohli na nadhazovače Jonáše Hajného prosadit. V šesté směně naopak stáhl další bod odpalem Viktor Chuchma z Ledenic. Chomutovským hráčům v závěru nepřidali ani bod a domácí hráči tak mohli slavit. „Bylo to skvělé, série hodně napínavá. Chomutov nás přehrál v prvním zápase, nám se to povedlo otočit,“ prohlásil nadhazovač Hajný, který ve dvou utkáních za sebou nepovolil Beavers ani bod. „Drželi jsme se taktiky, házeli jsme balon do míst, kde to kluci z Chomutova nemají rádi. To se celkem vedlo.“ (autor: Jiří Uhlíř)