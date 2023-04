Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Úžasný zápas ve skvělé atmosféře, která nás dohnala k nádhernému vítězství v tie breaku. Zkomplikovali jsme si to ve třetím setu vlastními chybami. Měli jsme pohodlný náskok a naší nepozorností jsme vítězství ve třetím setu ztratili, takže o to bylo těžší se vrátit do zápasu. Martin Licek zavelel k obratu a nakopl nás servisem a obrovskými emocemi, za to mu patří velký dík. Ve čtvrtek jedeme do Liberce, kde budeme chtít vystrčit drápky a porvat se o finále.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Hrozně těžký zápas. Třetí set jsme měli dohrát do vítězného konce, tam jsme zklamali sami sebe. Pak v sobě hráči našli vnitřní sílu a za to jim děkuju, protože to nebylo lehké. Takový zápas je pro všechny z nás velká zkušenost, která nás doufám nakopne. Musím říct, že Dukla hraje celou sérii opravdu dobře a my musíme vždycky předvést to nejlepší, co umíme. Pátý zápas bude otevřený a věřím, že nás tentokrát přijede podpořit ještě více fanoušků. Je jasné, že nás jejich podpora nesmírně zvedá a hrajeme více srdcem.“

Nádherná bitva v semifinále extraligy volejbalistů. Padl rekord: 2506 diváků

Lukáš Ticháček (kapitán VK Dukla Liberec): „Byli jsme celkem blízko postupu, ale Licek se rozhodl, že chce jet ještě do Liberce. Jihostroj se díky jeho výkonu probudil ve čtvrtém setu a zaslouženě vyhrál.“

Martin Demar (trenér VK Dukla Liberec): „Mrzí nás, že jsme ztratili vedení 2:1. Věřil jsem, že v tie breaku vyhrajeme, ale bohužel jsme dělali chyby na přihrávce a brali jsme i míče, které šly do autu. Cestou do Liberce si to budeme ještě vyčítat, ale zítra už musíme přepnout a soustředit se na čtvrteční zápas.“