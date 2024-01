Jihočeští atleti a plavci závodili v dalších veřejných závodech a potvrdili dobrou formu. Podívejte se na výsledky.

Z vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku Jihočeského kraje. Královnou mezi sportovci za rok 2023 je atletka, teprve 18letá Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Z atletiky - Linec: tyč 2. Pavla Buřičová (VS) 350 - čtvrtá v kraji všech dob po Jiroutové 375, Podlahové 355 a Táborské 350, Jablonec (bronzový mítink WIT): dálka 6. David Jodl (Sok) 713 (třetí z ČR). Strahov: 150 m a dálka Pavla Molíková 20,09 a 565, 200 m a dálka Petr Molík 24,53 a 565, tyč Dominik Gysel 400, Česká tyčka: Tomáš Bačák (VS) 430, dor. Rostislav Pivec (16) 340.

Přebor Plzeňského kraje ve Stromovce: 60 m 1. Martin Dušek 7,21, 7. René Steinke 7,61, 4. Markéta Vaňková (16, NV) 8,26, ženy 1. Kat. Marušová 7,81, 4. Barbora Cílková 8,03, 6. Tereza Kršová 8,10, tyč 3. Dom. Gysel 420, dor. 1. Pivec 350, 60 přek. 4. Molíková 8,99, dorky 2. Michaela Běhounová 8,99, 9. Kamila Knotková 9,79, koule dor. 2. Michal Rada (Sok) 13,15 - os. rek., 5. Kamila Knotková 10,21, dálka 2. Molíková 561, výška dor. 2. Štěpán Čáp (Sok) 181 - os. rek., 800 m Adéla Holubová (17, Sok) 2:06,39, 8. Tereza Říhová (17) 2:20,42 - os. rek., 13. Lucie Bahenská 2:25,01, 14. Nela Šteierová 2:26,92, dorost 3. Nina Zajícová (všechny Sok) 2:23,55, 4. Jan Šustr (VS) 2:08,97, muži 19. Adam Kubát (Sok) 2:08,17, 400 m 1. Nina Radová (17, Sok) 55,29 - čtvrtá Jihočeška všech dob, 9. Bahenská 59,55, dor. 1. Ema Albrechtová (17) 59,24, 10. Čáp 54,87, 200 m 1. Lurdes Gloria Manuel (VS) 23,63 - rekord ČR juniorek, dosud Hana Benešová 23,67 z roku 1995, rekord kraje žen, dosud Naděžda Tomšová (Soběslav) 24,23 z roku 1988, 4. Nina Radová 25,10, 8. Kateř. Marušová 25,69, 12. Barbora Cílková 26,26, 16. Ema Albrechtová 26,48 - os. rek., 2. Michal Rada (Sok) 22,14 - os. rek., 12. Molík 23,97 - os. rek., dor. 3. Martin Dušek 22,76, výška dor. 1. Tereza Čápová (VS) 156, 3000 m 1. Adéla Štefanová (17, Sok) 9:57,44 - os. rek., 6. Barbara Kostková (Sok) 11:06,76, 10. Michaela Mikešová (ČD) 11:41,17, 12. Lenka Pardamcová 11:51,60, 5. Antonín Kinšt (18, NV) 8:39,66.

Vajgarský sněhulák plavců

V Jindřichově Hradci závodili plavci o Vajgarského sněhuláka.

Z výsledků: 200 kraul Adéla Preislerová (JH) 2:11,43, Anna Pilsová 2:16,70, Karolína Šindelářová (16) 2:19,05, 2. Richard Bašta (14, Písek) 2:08,09, Matouš Vojtěšek 2:08,74, 50 znak Pilsová 32,99, Lucie Hemberová (15) 34,29, Šindelářová 35,63, Kristýna Kargašínská (14, KIN) 35,70, 3. Vítězslav Baďura (15, Pí) 30,55, Bašta 30,78, Ondřej Škvor 31,16, 100 motýlek Preislerová 1:11,10, Adéla Kvěchová (Pl) 1:13,34, Václav Novák (Pl) 1:01,07, Jan Jehlík 1:02,52, 50 prsa Tereza Kozáková 36,70, Jehlík 31,63, Vojtěšek 33,68, 100 kraul (90 start.) Preislerová 1:00,68, Pilsová 1:01,78, (96 start.) Novák 53,44, Bašta 58,42, 100 PZ Pilsová 1:12,05, Preislerová 1:12,55, Anna Jirmusová 1:13,35, V. Novák 1:03,11, Vojtěšek 1:05,74, 50 kraul Preislerová 27,72, Pilsová 28,97, Novák 25,17, Bašta 26,87, Jehlík 26,94, 100 znak Pilsová 1:11,33, Hemberová 1:13,06, Tobiáš Smažík 1:07,38, 50 motýlek Preislerová 30,95, Kozáková 33,42, Novák 28,04, Jehlík 28,65, Bašta 29,11, 100 prsa Jirmusová 1:18,57, Kozáková 1:20,58, Jehlík 1:11,57, Bašta 1:16,85.