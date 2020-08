Tabulka vývoje jihočeského rekordu ve skoku vysokém žen se podle našich záznamů píše od roku 1934. První „rekordwoman“ byla Dvořáková (ČB) se 111 centimetry, v téže sezoně výkon lepšily Mikešová na 120 a 125, stejně uměla Kovářová, a Schneiderová ze Suchého Vrbného pak předvedla 130 a rok nato 139. Přes 140 šla jako první Mandíková, v roce 1938 až na 148, a na další zlepšení čekala jihočeská atletika dvacet let – na Růžičkovou z KIN, která v roce 1958 zdolala 149.

Od té doby patří výška Táborským. Přes 150 se poprvé přenesla B. Krchová roku 1960, se sestrou J. Krchovou se pak čtyři roky předháněly až na 162 (Jitka 1964). Vystřídala je Rainerová (163 a v hale 164 roku 1977), také jednou Karešová (RH ČB, 165 v roce 1980), a přišla Ivana Roháčková se 166 roku 1979, 167 a 170 v roce 1980. Kamila Marcinková zvedla laťku na 172 roku 1989 a 173 v roce 1990, Pavla Krajcová v roce 1991 na 174. Pak začala vláda Ivy Strakové (1998 – 175, 1999 – 178 a 180).

Do loňska se čelo tabulky vyvedlo do podoby:

180 – Straková Iva (VS Tábor) 99

178 – Povolná Blanka (VS Tábor) 03

177 – Panovská Alena (VS Tábor) 18

176 - Doležalová Lada (VS Tábor) 16

Nejlepší letošní ženský výkon v kraji na 400 m zaběhla ve Vlašimi 15letá Lurdes Gloria Manuel – byla druhá za 57,57. V tabulce nejlepších jihočeských žákyň všech dob je druhá za 57,23 Marcely Tomšové (Soběslav) z roku 1986! Letošní českou tabulku této kategorie vede. Další žák, Filip Svoboda z Nové Včelnice, skákal mimo soutěž tyč a skoro o půl metru si zlepšil osobní rekord – se 385 je letos čtvrtým mužem kraje. A novým krajským rekordmanem své kategorie, dosud trůn patřil Václavu Gabrielovi z Tábora za 370 z roku 2003.

Z dalších výkonů: 100 m 9. Štěpán Pokorný 11,63, 6. Jitka Bočkayová 12,99, 8. Julie Kovářová (r 12,96), 10. Tereza Kršová (r 12,98), 200 m 8. Kovářová 26,58, 11. Bočkayová 26,35, 400 m 13. Aneta Skaláková (15) 65,85, 800 m 8. Michal Jarolím 2:04,10, 10. Ondřej Kohout 2:07,42, 1500 m 6. Kohout 4:19,19, 7. Jarolím 4:26,77, 3000 m 3. Jarolím 9:32,67, mimo Jáchym Hojný (17, NV) 9:33,47, Šimon Michálek (15, NV) 9:45,62, 100 přek 3. Lenka Zykánová 16,07, 4. Kovářová 16,29, 5. Pavla Basíková 16,92, 400 přek. 3. Barbora Hesová 70,05, 4x100 m 2. VS 50,83, výška 2. Jan Kabíček 190, 2. Julie Kotalíková 164, 5. Lada Doležalová 155, 6. Kateřina Kolací 155, 7. Monika Kopecká 150, tyč 1. Pavla Buřičová 272, 4. Kateřina Kršková a Michalela Plešáková 222, 6. Aneta Skaláková 222, 9. Zuzana Jíšová 222, mimo Simona Voráčková 262, dálka 2. Petr Svoboda 657, 8. Pokorný 601, 12. David Kubec 586, 2. Kršová 507, 9. Hesová 493, trojskok 9. Pokorný 12,43, 11. Kabíček 12,08, 1. Zykánová 10,82, 3. Basíková 10,15, 5. Kotalíková 9,92, koule 2. Kristýna Koutná 10,44, 5. Alena Kvasničková (obě ČD) 10,16, 6. Zděnka Müllerová 9,95, 1. Marek Marvan 13,16, 4. Václav Toman 12,09, disk 2. Müllerová 36,41, 4. Kvasničková 32,83, 5. Lenka Baronová 31,72, 6. Dita Poslušná 31,57, 6. Toman 36,61, 9. Michal Černý 32,40, 10. Marvan 32,29, kladivo 6. Baronová 29,78, 8. Poslušná 25,15, 1. Toman 48,47, 8. Marvan 36,03, oštěp 5. Kateřina Žohová 34,13, 8. Tereza Šedivá 30,47, 1. Černý 57,29, 3. Kabíček 56,62, družstva, muži: Stodůlky 194, Vlašim 137, Šk. Plzeň 131, VS Tábor 124, Beroun 123, Pacov 110 atd., ženy: VS Tábor 178, Vlašim 165… 7. Čt. Dvory 79, 8. Klatovy 49,5.