V historické tabulce mužů kraje je druhý. Tomáš tak vylepšil svůj loňský bronz ze šampionátu ČR. V závodě skočil ještě 727 a 740. Ve Vítkovicích ho porazil jen Radek Juška nejlepším letošním výkonem v ČR 762.

Ve stejné soutěži žen obstála Tereza Babická (17, Sokol, trenér Jiří Couf). Nejlepší dorostenka na startu skončila osmá s 587 centimetry (dále 577 a 586).

V závodě výškařek vytvořila Alena Panovská z VS Tábor (21) nový krajský rekord, když třetím pokusem zdolala 176 cm. O centimetr zlepšila dosavadní rekordní zápis Ivy Strakové z roku 1999. „Doma trénujeme na parketách a z pětikrokového rozběhu, tady to Alena zkusila z plného a vyšlo to,“ chválí ji trenér Roman Bém. Táborské skokanské „hnízdo“ ozdobily ve Vítkovicích také trojskokanky – Karolína Černá, nyní v Olympu, byla stříbrná v osobním rekordu 12,62, Linda Průšová z Dukly třetí výkonem 12,16. „Obě trénoval u nás Jirka Smetana, než je předal dál,“ uvádí Bém. David Tupý (20, nyní Kladno, do letoška Bechyně) si vytvořil osobní rekord v kouli 16,83 a byl pátý.

Plavci v semifinále republiky

O víkendu proběhlo semifinále mistrovství ČR družstev v plavání.

V každé disciplíně startovalo 32 nejlepších ze 16 celků, které se do druhého kola šampionátu kvalifikovaly z krajských kol. Pro skoro všechny to byl první letošní start v dlouhém bazénu. V Podolí se do desítky nejlepších vešli z Jihočechů na prsa 10. Sofie Nezvalová 2:51,56 a 6. se 1:18,95, také 7. v kraulu 28,59. Dále byli v motýlku 9. Jiří Václavík 2:13,29, ve znaku 10. Jan Brůna (14) 1:03,96 (loni v dlouhém bazénu jen 1:08,03) a v maratonu 9. Marek Matoušek 17:06,07. Ten překvapil na 200 prsa, které loni vůbec neplaval – byl dvacátý časem 2:43,14. Druhý den si na 11. místě na 400 kraul o 3,33 sekundy zlepšil nejlepší výkon na 4:15,80, kterým je v kraji dvanáctý všech dob. V neděli se do desítky dostal i Šimon Dvořák, osmý na 50 kraul 25,41. Osobní maximum odvedl na 400 PZ 14. Lukáš Tauchman se 5:01,81, osobní rekordy si udělali i motýlkáři a Václavík také na 200 PZ. Na 8. místě doplavala štafeta mužů na 4x100 m v čase 3:43,69 (Černý 57,48), ženy byly 10. za 4:21,10.

Ve Zlíně se povedlo dostat se do desítky na 200 prsa 7. Lindě Čeňkové 2:50,18, v motýlku 10. Simoně Marešové 2:38,54, na 400 PZ šesté se 5:25,82 (loni 5:34,66). Šestá byla i včera na 200 OPZ se 2:35,33 a přidala 5. místo na 200 znak 2:33,44. Devátá byla polohová štafeta Tábora se 4:53,24, desátá na 100 prsa včera Čeňková 1:20,30.

Z ostatních výkonů – Praha: 200 prsa 18. Gabriela Trnková 2:58,20, 21. Jan Beránek 2:45,51, 100 kraul 12. Hedvika Podruhová 1:03,75, 12. Šimon Dvořák 55,34, 19. Vít Černý 57,74, 200 motýlek 17. Podruhová 2:48,83, 15. Tauchman 2:19,15, 100 znak 17. Barbora Veselá 1:13,64, 16. Tomáš Rubáček 1:06,27, 400 PZ 16. Nezvalová 5:41,03, 17. Trnková 5:41,54, 1500 kraul 18. Brůna 17:56,48, 4x100 PZ 11. PlČB, muži 4:16,08, ženy 4:46,33, 200 kraul 18. Tereza Tučková (13) 2:22,47, 19. Podruhová 2:22,61, 13. Dvořák 2:02,93, 14. Beránek 2:03,90, 100 prsa 17. Trnková 1:23,55, 24. Matoušek 1:15,85, 200 znak 17. Veselá 2:38,66, 17. Rubáček 2:22,64, 20. Brůna 2:23,15, 50 kraul 11. Černý 25,96, 100 motýlek 14. Podruhová 1:11,46, 16. Teresa Bona 1:11,66, 12. Václavík 1:00,58, 17. Tauchman 1:02,54, 200 PZ 17. Trnková 2:41,48, 12. Václavík 2:18,65, 19. Tauchman 2:23,67, 800 kraul 16. Tučková 10:23,76, 17. Veselá 10:25,66, 20. Brůna 4:33,38

Zlín: 200 motýlek 17. Anna Kakosová (14) 2:54,45, 100 znak 25. Tereza Věžníková 1:17,48, 400 PZ 15. Čeňková 5:42,90, 400 kraul 18. Kakosová 5:01,74, 200 znak 21. Kakosová 2:44,37, 200 PZ 11. Čeňková 2:39,63, 800 kraul 21. Kakosová 10:31,05.

V Praze byly týmy PlČB shodně deváté – muži s věkovým průměrem 17 let se ziskem 14 861 b., ženy (15,4 roku) se 13 211 b. Ve Zlíně byly ženy Tábora na 14. místě se 12 132 b.