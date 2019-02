České Budějovice - Volejbalisté Jihostroje skončili v extralize na čtvrtém místě. Sezonu vedení klubu hodnotí jako neúspěšnou. Obsáhlý rozhovor s trenérem René Dvořákem najdete v pátečním tištěném vydání Deníku. Co v něm zazní? "Halaba byl čtyřikrát zraněný, Palgut podával nevyrovnané výkony."

Jihostroj bojoval s Duklou Liberec o třetí místo. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Volejbalisté Jihostroje skončili v extralize na čtvrtém místě. Sezonu vedení klubu hodnotí jako neúspěšnou. Tým vypadl v semifinále Českého poháru, nedostal se do hlavní soutěže Ligy mistrů, vypadl v následném kole Poháru CEV. Podle informací Deníku Polák Halaba pokračovat v Jihostroji nebude, klub se s ním rozešel v dobrém, dostane čas na doléčení, možná on i klub v budoucnu na letošní spolupráci navážou.

Spokojený s výsledky této sezony nemůže být ani trenér René Dvořák. Potěšilo ho pouze vítězství v základní části soutěže.



Vraťme se na začátek sezony, přivedl jste si zahraniční posily. Slováky Ondroviče a Palguta a Poláka Halabu. Jak právě tito hráči splnili vaše očekávání? Ondrovič?

Ondrovič potvrdil, co jsem od něj očekával. Vyztužil obranu na bloku. Celou dlouhodobou část jsme byli nejlépe blokujícím mužstvem v extralize. K tomu právě Peter Ondrovič přispěl velikou měrou. V závěru sezony se potýkal se zraněním. Se zánětem achilovky. To na něm zanechalo pro play off stopy. Nemohl odehrát závěr sezony naplno.

Polák Pawel Halaba?

Halaba potvrdil, že má velmi dobrý skákaný servis, kterým dělal body. Tuto pozici jsme hledali…

(obsáhlý rozhovor v plném znění najdete v pátečním tištěném vydání Deníku)