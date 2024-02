Třeboňští taekwondisté, sourozenci Veronika a Jakub Rožboudovi, se zúčastnili v Praze Českého poháru v taekwon-do. Jakub navíc Světového poháru v kickboxu v Chorvatsku. Talentovaní sportovci vozí domů medaile. Podívejte se na video, jak se Jakubovi dařilo v Záhřebu.

Úspěšná dvojice z Třeboně. Jakub a Veronika Rožboudovi | Video: Deník/ archiv M. Rožbouda

Veronika Rožboudová je už třetím rokem mezi seniorkami a Jakub tuto věkovou kategorii, okusil právě na poháru. "Verča se na závodech objevila téměř po dvou měsících a vedla si více než lépe." Tyto závody jsou povinné pro českou reprezentaci, proto zde byla velká konkurence. "Nejprve vše začalo technickými sestavami, kde se musela sklonit pouze před svojí kolegyní z reprezentace, obsadila druhé místo." Potom začal sportovní boj. Tady měla vše pod kontrolou a zcela zaslouženě vyhrála. "Sportovní boj ve své váhové kategorii už několik let tuto disciplínu v rámci České republiky ovládá." Na ME a MS stále chybí titul, ale už několikrát obsadila 2. a 3. místo. Letos bude mít další příležitost dosáhnout tohoto úspěchu, když ji v dubnu čeká ME ve Slovinsku.

Jakub okusil na poháru seniorskou kategorii, je stále junior, a také si vedl nad rámec očekávání. "V technických sestavách to zcela nečekaně cinklo," komentuje třetí místo. Pak ho čekal sportovní boj do 64 kg. Také obsadil krásné třetí místo. "První závody mezi seniory se nad očekávání povedly."

V Záhřebu se konal Světový pohár v kickboxu. Turnaj je po MS třetím největším na světě, zúčastnilo se ho přes dva tisíce závodníků ze 30 států. "Byl to letos Jakubův druhý start na Světovém poháru, ale na takto obsazeném turnaji byl poprvé." Turnaj se konal v záhřebské aréně. "Kuba startoval ve třech disciplínách. Nejprve zkusil opět seniorskou kategorii v kicklightu, pak ještě svoji juniorskou kategorii kicklight a lightcontakt, vše do 63kg. Před závody si dal cíl, pokusit se alespoň v každé disciplíně vyhrát jeden zápas." Protože ještě nemá nasbírané žádné body ve světovém žebříčku, bylo jasné že cesta k úspěchu bude dlouhá, a vždy přes předkola. "První ho čekala seniorská kategorie a zde došel až do čtvrtfinále, kde byl nad jeho síly norský soupeř, šestý ve světovém žebříčku, ale zápas byl zcela vyrovnaný a zlomil se až v samém závěru, kdy Nor využil svých větších zkušeností."

O hodinu později Jihočech nastoupil do obou juniorských kategorií a čekal ho opravdu velký maraton. "V lightcontactu došel opět do čtvrtfinále, když si nejprve poradil s izraelským a po té slovenským protivníkem. Zde pak narazil na soupeře ze Slovinska, když minutu před koncem boj vzdal, ale v tu dobu vedl."

Rožbouda čekal za necelých deset minut další boj v kicklightu. Finále, kam se probojoval. "Proto se chtěl raději soustředit na tento zápas a ušetřit zbytky sil, vše proběhlo po domluvě s trenéry." Právě do finále se také musel prokousat přes spoustu soupeřů. Narazil na světovou čtyřku. "Touha po vítězství byla příliš veliká a zřejmě i přemotivovanost." Ve druhém kole přišly tři nedovolené údery na hlavu a diskvalifikace. "Bylo z toho úžasné druhé místo. Pro Kubu nejprve hořká porážka, ale postupem času mu došlo, co dokázal."

Teď Jakuba společně s Veronikou čeká 1.3. Czech Open v taekwon-do. Opět to je závod s mezinárodní účastí. "Za dalších čtrnáct dní pojedu na další Světový pohár v kickboxu do italského Jessola," popisuje Rožboud.

"Velké poděkování patří trenérům. Za taekwon-do Zbyňku Máchovi a Janu Mračkovi a za kickbox Milanovi Zachovi a opět Honzovi."

Důležité je aby talenovaným sportovců drželo zdraví.