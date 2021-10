Naposledy se strany vystřídaly za stavu 8:6 pro Jihostroj. Dvoubodový náskok se rozplynul, de Amo se dotkl sítě a bylo to 11:10 pro úřadující mistry, kteří vybojovali dva body

Před velmi sympatickou diváckou kulisou v bouřlivém prostředí karlovarské haly rozhodl až pátý set. Trenér Dvořák do něj připravil nečekanou změnu, Macha vystřídal Polák.

Ve čtvrtém pokračování nezachytili svěřenci René Dvořáka úvod, a tak zápas dospěl až do pátého setu.

Na úvod sezony drama jako hrom. V repríze finále začali lépe domácí. První set vyhráli, ale Jihostroj se dostal do tempa. K nejlepším hráčům na kurtu patřil veterán Radek Mach, který rozehrál už devatenáctou sezonu. A všechny v jednom klubu. „Rád bych si ještě jednou sáhl v Českých Budějovicích na pohár,“ netají se 206 cm vysoký blokař svým sportovní snem. „To se nikdy neomrzí.“

Nejlepší a nejsledovanější zápas extraligy volejbalistů stál za to. Jihočeši vedli 2:1 na sety, v pátém o dva body, ale z kurtu nakonec odcházeli poražení. I tak se jeden získaný bod v konečném účtování může hodit.

