Pravidla ledního hokeje procházejí v posledních letech spoustou změn. Řada z nich je inspirována v zámoří, kde především kvůli zvýšení divácké atraktivity vymýšlejí novinku za novinkou. Z této dílny pochází třeba nápad s prodloužením hraným tři na tři, který se ujal i v české extralize.

V NHL už nějakou dobu funguje i tzv. trenérská výzva. Každý kouč má během zápasu možnost nechat přezkoumat na videu gól, který podle něj padl v rozporu s pravidly. Podobný systém měl být zaveden v Česku už v této sezoně, ale ukázalo se, že ne všechny stadiony mají dostatečné technické zázemí.

„Došli jsme tak k závěru, že to spustíme až v příštím ročníku, kdy bude challenge dostupná všem. Podmínky musí být stejné, aby to nedávalo podnět ke spekulacím o regulérnosti,“ uvedl šéf extraligy Josef Řezníček.

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) by ráda zavedla další velkou změnu – olympiády i mistrovství světa by se měly hrát na kluzištích se zámořskými rozměry. Je tradičním evropským „letištím“, i v našich končinách čím dál vzácnějším, definitivně odzvoněno?

TENIS: zkrácení setů a gamů, žádné shody

Tenis má pověst snad nejkonzervativnějšího sportu, a právem – vždyť třeba poněkud záhadný způsob počítání skóre (15, 30, 40) má údajně kořeny už ve středověké Francii. Přesto ale prožívá éru novinek. Na „jestřábí oko“ a další vymoženosti si už všichni zvykli, inovovaný formát Davis Cupu čelí zuřivé kritice, ale co přijde dál?

Organizace ATP už na několika akcích zkoušela tak převratné novoty, jako zkrácení setů z šesti na čtyři vítězné gamy, s tie-breaky za stavu 3:3 a odstranění shod. Takhle se hrálo třeba na loňském turnaji Next Gen ATP Finals pro vycházející tenisové hvězdy. Ohlasy byly smíšené.

„Upřímně řečeno, je to docela stresující. Každý bod je strašně důležitý, takže jste od začátku utkání pod tlakem. Každou chvíli můžete přijít o podání, hraje se spousta tie-breaků,“ komentoval testované novinky řecký supertalent Stefanos Cicipas. Pro mladé diváky je to možná akčnější podívaná, většina tenisové veřejnosti ale takhle masivní změny zatím odmítá.

VOLEJBAL: video a trenérská výzva

Z fotbalových hřišť míří videotechnologie i na tuzemské palubovky. Volejbal totiž zažívá revoluční novinku: špatné rozhodnutí umpirového sudího může od nové sezony i v české extralize napravit video, které nahrazuje lajnové rozhodčí. Technická vymoženost se zároveň stala i jednou z taktických variant v repertoáru trenérů.

Ti teď mohou požádat o přezkoumání přešlapu, doteku sítě, teči blokujícího hráče či sporného autu. V každém setu má trenér dvě možnosti. Pokud je jeho požadavek oprávněný, počet možností zůstává. Podobně jako u „jestřábího oka“ v tenisu. Rozdíl oproti tenisu je ale v tom, že poslední slovo při posuzování trenérské výzvy zůstává hlavnímu rozhodčímu.

„Challenge znamená v rozhodování posun o level výš. Je hodně důležitý, neboť sporných momentů bývá ve volejbale hodně. Oproti novému elektronickému zápisu a tabletu pro trenéry, což je pouze technická novinka, může mít přímý vliv na vývoj a výsledek zápasů,“ řekl manažer extraligového klubu z Ústí nad Labem Miroslav Přikryl.

FOTBAL: videorozhodčí

O nejnovější technické vymoženosti, která do světa fotbalu vtrhla jako velká voda, se mluví prakticky všude. Video řeší hráči, novináři, bafuňáři i fanoušci. Ale i když tahle pomůcka rozhodčích na českých trávnících funguje už nějakou dobu, ne každý má jasno v tom, jak se vlastně používá.

Příklad? V nedávném malém pražském derby mezi Duklou a Spartou se spousta diváků hněvala, proč sudí Královec nenařídil trestný kop po ruce sparťana Plechatého těsně před šestnáctkou, respektive proč situaci nevyhodnotil u videa. Jenže podle pravidel to bylo správně.

Video by se totiž mělo používat jen při závažných chybách rozhodčích – tedy u faulů v pokutovém území či červených karet. V opačném případě by hrozilo kouskování hry, u monitoru by se přezkoumával každý sporný aut či faul. Dává to smysl? Nepochybně. Stejně nepochybné ale je, že to nezabrání hráčům, trenérům i divákům na „nedomyšlenost“ videa nadále hartusit.

STOLNÍ TENIS: větší míčky, snížení počtu bodů v setu

Stolní tenis se k razantním změnám odhodlal už na začátku století. V roce 2000 vstoupila v platnost zatím nejrozsáhlejší úprava pravidel tohoto sportu od konce padesátých let, která se dotkla jak herního stylu, tak používaného vybavení nebo počítání.

Míček byl zvětšen z průměru 38 milimetrů na 40 milimetrů, čímž se mírně snížila jeho rychlost i rotace. Zároveň byl snížen počet bodů v setu z 21 na 11, počet podání jednoho hráče v řadě z pěti na dvě. Novinky se týkaly také pálek. Ze seznamu povolených potahů byly odstraněny některé záludné druhy, jejichž reakce byly pro soupeře obtížně čitelné.

Nadále platí také časový limit pro trvání setu, po jehož uplynutí je délka výměny omezena co do počtu úderů. Toto pravidlo se běžné závodní hry příliš nedotýká – uplatňuje se pouze v případech, kdy proti sobě nastoupí dva obranáři, takže výměny by byly hodně dlouhé.

FLORBAL: zkrácení třetin z 20 minut na patnáct

Zatím se jedná jen o návrhy, kterými chce Mezinárodní florbalová federace (IFF) zatraktivnit hru a přispět k větší vyrovnanosti sportu, v němž zatím pravidelně hrávají o medaile jen čtyři země (včetně Česka). Novinky by také měly pomoci šancím florbalu dostat se v budoucnu na olympiádu.

Ne každý je ale z navrhovaného zkrácení třetin nadšený. Řada hráčů je proti. „Moc bych ten sport neměnil, je dobře vymyšlený,“ řekl na loňském MS v Praze obránce Milan Garčar. „Na druhou stranu mi je 35 let. Ať si IFF s prominutím trhne nohou a klidně si to zkrátí na 3x4 minuty, mě se to už týkat nebude,“ dodal. I tak mladý sport, jakým je florbal, už má své konzervativce.