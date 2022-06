Rodák z argentinské provincie Cordóba vlastní také italský pas a se svými na nahrávače neobvyklými 202 centimetry bude patřit k nejvyšším hráčům na soupisce Jihostroje.

„Mati odehrál dvě velmi dobré sezony na pozici prvního nahrávače ve francouzské nejvyšší soutěži a o to více si vážíme toho, že se rozhodnul obléknout naše barvy. Věřím, že je to také důkaz dobrého jména Českých Budějovic ve volejbalové Evropě. Vedle kvalitní nahrávky může těžit ze svých na nahrávače výborných fyzických parametrů. Ve Francii byl druhým nejlépe podávajícím hráčem celé soutěže a má i velmi kvalitní blok,“ pochvaluje si generální manažer Robert Mifka, který má od nové posily velká očekávání. Giraudo vytvoří na nahrávce silnou dvojici s mladým českým reprezentantem Ondřejem Piskáčkem.

Giraudo sám říká: "Líbí se mi, že má Jihostroj velké ambice."

Přesun z francouzské Ligue A do české extraligy není obvyklý. Zvláště u nadějného nahrávače a člena argentinské reprezentace, který už odehrál za Nice dvě kvalitní sezony. Matias Giraudo míří do českobudějovického Jihostroje s touhou vítězit.

Mistr světa Gerard Piqué si zahrál minigolf, lodí po Vltavě nejel

V uplynulém ročníku jste s Nice vypadli ve čtvrtfinále play off proti Tour 0:3 na zápasy. Jak hodnotíte sezonu? Měli jsme kvalitní tým, který odvážně bojoval proti jednomu z nejlepších mužstev ve francouzské soutěži. Jsem na náš klub v Nice hrdý, protože se nám podařilo splnit předsezonní cíl. Můj dojem z celé sezony je tak velice pozitivní. Myslím, že jsem v této sezoně udělal velký výkonnostní skok. Hodně jsem hrál a byl to nejspíš nejlepší rok v mojí dosavadní kariéře. Celkově jsem strávil v Nice dvě krásné sezony a bylo skvělé být součástí jejich velké rodiny. Teď už jsem ale připravený na další výzvu bojovat za nový klub – za Jihostroj. Doufám, že i v něm najdu novou rodinu.

Ve Francii jste byl druhým nejlépe podávajícím hráčem s 52 esy za 27 zápasů. To je parádní vizitka. Považujete servis za svou přednost?

Upřímně mluvím o sobě jen velmi nerad. Hlavně o tom, jestli jsem v něčem dobrý nebo špatný, protože to musí posoudit jiní. Snažím se prostě makat na sto procent a dělat ve všem maximum pro to, abych pomohl svému týmu vyhrát.

Co vás přimělo jít do české extraligy, která nemá až takovou prestiž jako francouzská liga?

Rozhodující pro mě bylo, že Jihostroj má velké ambice a potenciál vyhrávat. To se mi líbí a chci být toho součástí. Myslím, že jsem hodně ambiciózní člověk, a to mě posouvá a dává energii do další práce. Záleží mi na tom, abych byl součástí týmu, který chce vítězit, ať už to bude v extralize, Českém poháru nebo Poháru CEV. Přesně takový je Jihostroj. Slyšel jsem o klubu samé pozitivní věci.

Vaše přítelkyně také hraje volejbal ve Francii. Měl jste kvůli tomu těžké rozhodování o přesunu do České republiky?

Ano, bylo to kvůli tomu trochu komplikovanější, ale spíš v tom smyslu, že už jsme žili v Nice spokojený život. Všechno jsme měli vyřešené, každého jsme znali. Jihostroj ale beru jako velkou výzvu a moje přítelkyně bude stát vždycky při mně.

Máte nějakou osobní zkušenost s českým volejbalem?

Můj nejlepší kamarád hrál dva roky v Brně a já sám jsem hrál v roce 2019 na světovém šampionátu v Brně, a právě v Českých Budějovicích. To jsou zatím moje jediné zkušenosti s Českem.

Sledoval jste Jihostroj v uplynulé sezoně?

Díval jsem se na všechny série play off, ale bohužel jsem ve stejné době hrál vlastní play-off ve Francii a pak se připravoval na návrat do mojí rodné Argentiny. Byl jsem tedy docela zaneprázdněný, ale Jihostroj jsem sledoval hlavně v semifinále s Prahou.

Váš starší bratr je blokař v argentinské soutěži a volejbal hraje dokonce i vaše sestra. Pocházíte z volejbalové rodiny?

Kdepak. Můj táta závodil na motorkách, pak v autech, a nakonec hrál fotbal. Původně jsem směřoval stejným směrem, ale pak můj bratr objevil volejbal a začali jsme ho hrát všichni. Tím začala celá dlouhá historie toho, kde jsem teď.

Jste součástí silného reprezentačního týmu Argentiny. Jaká je v něm vaše role?

Myslím, že jsem třetí nahrávač našeho národního mužstva. Nevím přesně, jaká bude teď moje role, ale v každém případě udělám všechno proto, abych pomohl mým spoluhráčům vyhrávat.

Je pravda, že máte kromě argentinské také italskou národnost?

Jsem Argentinec narozený ve městě Villa María v provincii Cordóba. Mám ale taky italský pas, protože moji rodiče se přistěhovali z Itálie v době, když jsem ještě ani nebyl na světě.