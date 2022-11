Rohlíček - tedy Martin Licek, prožívá zajímavou sezonu. Začal jako kapitán, po odvolání trenéra Dvořáka předal kapitánskou pásku Martinu Kryštofovi. Zásadně mu to nevadí. Naopak. Může se koncentrovat jen na přihrávku, útok, blok a servis. A na hru v poli. tedy na všechno, co má volejbalový smečař v popisu práce.

On vlastně celý jeho volejbalový životopis je docela nestandardní. Začínal jako nahrávač, teď je z něj smečař. A to dokonce reprezentačního kalibru.

Před zápasem s Osijekem rozdává úsměvy. Vypadá v pohodě. Jako celý tým. 16 finále Poháru CEV by ho nemělo rozhodit. "Koncetrujeme se sami na sebe, to je ze všeho nejdůležitější," říká sebevedomě. Vukovič a spol mohou být nebezpeční, ale rozhodně by neměli Jihostroj zaskočit tak, aby se český tým bál o postup. "Když budeme podávat, jako jsme podávali tam, určitě vyhrajeme a postoupíme."

Zápas začne v 17.00. To je zase po delší době velmi dobrá zpráva pro maminky s dětmi. Mohou vyrazit do Sportovní haly na volejbal. Ale pozor! Vstupenky v předprodeji velmi rychle mizí. Vstupenku do osmifinále by Českým Budějovicím měl zajistit stabilní a hlavně tvrdý servis. "Trénujeme ho docela dost," přikyvuje Licek. Právě on umí z výskoku za koncovou čarou na podání pořádně přitlačit. Práskne do balonu a je to bod. "Doufám, že jsme našli recept, protože jsme tu fakt kluci s dobrým servisem. Docela to na tom máme i postavené. Jsem rád, že jsme se do toho konečně trefili," dokumentuje Martin Licek aktuální pohodu v českobudějovickém volejbalovém týmu. "Pohoda vládne, ale zase jsme neustále držení pod krkem, abychom nebyli moc na výši," říká Licek, jehož úsměv od ucha k uchu zkušené dámě na tribuně připomíná rohlíček.