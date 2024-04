Volejbalový tým Jihostroj České Budějovice se chystá na druhé semifinálové střetnutí. Klíčovou roli v obraně i útoku hraje bulharský smečař Kaloyan Balabanov, jehož taktická disciplína a levačka mohou rozhodnout o výsledku nadcházejícího zápasu. Přijďte se podívat v osobně. Zčíná se v 18.00.

Fanoušci našli společnou cestu s volejbalisty. Jihostroj je v play off v úžasné formě | Video: Deník/ volejbalcb.cz

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice nastoupí v úterý ke druhému utkání semifinálové série. V Kladně vyhráli 3:0. Důležitou součástí hry trenéra Kowala je Kaloyan Balabanov. Bulhar, který útočí levačkou, dodržuje taktiku, v obraně a na přihrávce je jedním z nejlepších v extralize.

Neměl a nemá to mezi fanoušky úplně jednoduché. Bulharský levoruký smečař nikdy nebude hráčem, který zatlouká hřebíky do soupeřova pole jeden za druhým. Má jiné přednosti. Všimli jste si někdy, jak pečlivě a snad až úzkostlivě dodržuje postavené v obraně? Pokud mu trenér na taktické poradě řekne, bude trpělivě čekat na balon od soupeře až těsně u čáry. Třeba i za ní. Často se stává, že Jihostroj na bloku balon nadrazí a ten pak doletí přesně tam, kde stojí Balabanov. Na první pohled to vypadá ohromně jednoduše, ale dodržování taktického plánu posunuje Jihostroj nad soupeře.

Mrkněte na video. Nejlepší pozvánka na semifinále extraligy. Jihostroj tančí

Kaloyan Balabanov v utkání v Kladně dohrával důležité situace. Jeho levačka hledala cíl a většinou našla. Z vytlučených bloků po úderech bulharského smečaře Jihostroje byla obrana Kladna zoufalá.

Druhý zápas série začne v českobudějovické Sportovní hale v úterý v 18.00. Balabanov bude zase součástí Kowalovy základní sestavy. Nejen on, polský trenér teď už moc míchat s hráči v sestavě nebude. A nedělal to vlastně v celé sezoně. Mimochodem, na tribuně se mezi jihočeskými fanoušky ujala docela roztomilá přezdívka. Bulharovi Jihočeši říkají Balabán. Tak ať se jeho levačce večer daří.

Podívejte se na video, fanoušci Jihostroje se dali dohromady se zahraničními hvězdami českobudějovického klubu.