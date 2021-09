Právě v dalekém Kemerově se v odvetě pokusí vybojovat český tým postup do třetího kola Poháru CEV. Robert Mifka velmi ochotně odpovídal na dotazy:

V týmu Kemerova jsou výborní volejbalisté, máte z nich respekt?

To určitě. A ne malý. Ten ale máme z každého soupeře. Ale už v minulosti jsme dokázali, že umíme hrát s velkými týmy. Mimochodem v Kemerovu jsou třeba i hráči, kteří reprezentovali na olympijských hrách v Tokiu.

Když jste zmínil olympijský turnaj, vyhrála Francie, je titul ve správných rukou?

Francii úspěch přeji, předvádí výborné výkony. Olympiádu vyhrál určitě tým, který si to zasloužil.

Trenérem Francie je Laurent Tillie. Vzpomínáte, jak právě on vedl českou reprezentaci?

Samozřejmě. Bohužel, ji nevedl dlouho. Je to věc k zamyšlení, jakým směrem bychom se možná měli ubírat a s takovými trenéry se tak brzy neloučit.

Styl Francie se vám líbí?

Určitě. Její hráči předvádějí komplexní volejbal. Výborný. Je založený na skvělé obraně. Oni si zlato zasloužili právem. Celkově ten volejbalový olympijský turnaj byl neskutečný. Ukázal spoustu nových trendů.

Jakých?

Týká se to třeba rychlosti hry. Razance. Obrany. Výborného příjmu a pak hry na riziko. Byl to zážitek pro každého fanouška, myslím si, že nejen volejbalového, ale sportovního vůbec, který mohl olympijský turnaj v Tokiu sledovat.

Vraťme se k vašim každodenním starostem, Jihostroj sice postoupil z prvního kola Poháru CEV díky volnému losu, ale ve druhém ho čeká těžký soupeř. Jak tento fakt vnímáte?

Veselá zpráva je, že v Českých Budějovicích můžeme přivítat opět tým velmi vysoké světové kvality. Ta horší je samozřejmě geografická. Budeme muset letadlem a to opravdu daleko. Je to tým Kuzbas Kemerovo. To město je ještě za Novosibirskem. Z Budějovic je to téměř šest tisíc kilometrů. Nebude to jednoduché cestování.

A jaká je kvalita soupeře?

Je to super ruský tým, který má opravdu spoustu reprezentantů. Někteří byli na olympiádě, takže to bude velmi těžké. Bude to těžký volejbalový oříšek k rozlousknutí. Ale myslím si, že stejně tak jako jsme to dokázali v historii několikrát, že tady dokážeme hrát vyrovnané partie s každým, tak se o to poperme i tentokrát. Uvidíme, jak nám sedne ten zápas potom v Rusku, který se bude hrát jako odveta.

Okamžitě po návratu z dovolených jste hráčům naplánovali výstupy na Kleť. To je vrchol Blanského lesa, mezi Jihočechy je hodně populární, jak ho vnímají vrcholoví sportovci?

To je samozřejmě v rámci vylepšování fyzické kondice. Kleť je takové naše tradiční zpestření kondiční přípravy. Kluci tam vždycky ráno vyrazili, dali si to dvakrát nahoru dolů. Byl to začátek nabírání kondičky trošku zábavnou cestou a tmelení kolektivu. K tomu samozřejmě přípravu doplnil seriózní trénink v posilovně a regenerace. Pak už ale brzy tým začal kromě vytrvalostních věcí pracovat i na míči v hale.

Žádné soustředění?

To je teď trend. Už se nejezdí úplně na čtrnáct dní na hory šlapat na kole. Tak to bylo v minulosti. Co nejdřív se začíná na kontaktu s balonem.

Jihostroj kádr uzavřel poměrně brzy, žádná změna už se nedá očekávat?

Kádr už máme hotový. Bohužel, do tréninků zasáhla příprava národního týmu na mistrovství Evropy. I když slovo bohužel asi není úplně správné. Jsme rádi, že je o naše hráče zájem v národním týmu. Ale faktem je, že se to v úvodu týkalo hned pěti hráčů. Pro tréninky v Jihostroji to byla komplikace.

Vyřešili jste ji?

Na jednu stranu samozřejmě příprava, obzvláště finální fáze, kde nás čekají přípravné zápasy, tím je trošku narušená. Prostě nejsme v kompletní sestavě. Ale je dostatek času ještě před začátkem soutěže, až se vrátí reprezentanti, všechno zkrátka nějak vypilovat, abychom byli na sto procent připraveni.

Letos se celé přípravy s Jihostrojem zúčastnil nahrávač Miguel Angel de Amo. Opravdu odmítl kvůli české extralize španělskou reprezentaci?

Má kvality na to, aby stále, ať už v pozici prvního nebo druhého nahrávače, ve španělské reprezentaci působil. Podle zpráv, co mám já, tak zvolil Jihostroj. Jde o jeho přípravu. On je velký profesionál, hodně dbá právě na předsezonní přípravu. Také už mu není dvacet, takže si na tréninku dává o to víc záležet. Víceméně i tu účast ve španělské reprezentaci po všech minulých letech vyhodnotili po stránce jeho osobní přípravy. Potřebuje ideální kondiční trénink před sezonou, pro něj osobně to je výhodné, letos to vyhodnotil jinak než dřív a a připravuje se od začátku pod vedením našeho kondičního trenéra a našich trenérů.

To vás asi muselo potěšit, ne? Je to důkaz o kvalitní práci v jihočeském klubu?

Ano, a jsem rád, že tady je. Že absolvuje všechny tréninky. Hlavně na míči se pozná s novými hráči od začátku.

Takže Španěl, který se narodil v Madridu a působil v Malaze, také vyrážel na Kleť?

Samozřejmě. On už je téměř Budějčák. Zaprvé na Kleť musel, zadruhé se mu to líbilo. Kdo by se nechtěl připravovat takhle v přírodě.

De Amo bude v pozici nahrávačské jedničky, proč jste dvojku podepsali až jako posledního hráče? Byl s prodloužením smlouvy Ondřeji Piskáčkovi nějaký problém?

Vůbec ne. Naopak. To už bylo všechno jenom formalita. Ondra tady studuje, chce teď nějakou dobu zůstat v Budějovicích. Takže my jsme byli domluveni dlouho dopředu, jen formálně to bylo dotažené až před sezonou. Nic jiného v tom nebylo.