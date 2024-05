Jan Diviš vede volejbalový klub Jihostroj už déle než patnáct let. Na tabulku extraligy volejbalistů je krásný pohled. České Budějovice dotáhly spanilou jízdu v play off až do zlatého finále. Vedení klubu už má jistě ucelenou představu o tom, jak bude vypadat kádr pro další ročník. Informace budou přicházet postupně. Jasné je, že v Jihostroji nebude pokračovat trenér Kowal. "Byl to můj poslední zápas v Budějovicích," potvrdil.

České Budějovice zakončily sezonu krásným zápasem. Polskému trenérovi se povedlo z Brazilce, Argentince, Srba, Bulhara a Nizozemce a českých hráčů udělat funkční celek. Trenér Kowal po posledním zápase na lavičce Jihostroje jasně předpověděl: "České Budějovice budou hrát ještě lépe. Robert Mifka určitě zase dokáže poskládat silný tým. V Lize mistrů může Jihostroj čekat velký úspěch." Co řekl Kowal, to v sezoně platilo. Vypadá to, že se klub domluví na spolupráci s trenérem Šmejkalem. Kdo v klubu skončí a kdo bude dál pokračovat? Během léta bude na definitivní složení sestavy dost. "Určitě budeme hrát Ligu mistrů, nedokážu si představit, že by to bylo jinak," uklidňuje příznivce volejbalu na jihu Čech prezident nejlepšího klubu Jan Diviš.