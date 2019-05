"Pocházím z Blatné a v Českých Budějovicích prakticky žiju od podzimu 2015, kdy jsem zde nastoupil na Jihočeskou univerzitu," vysvětluje. "Začátkem června mě čekají státnice, takže se moje studium, doufejme, blíží ke zdárnému konci."

Letos jste vyhrál jeden závod Kola pro život, Šela Maraton v Týně nad Bečvou a zvítězil jste i v závodě světové série horských kol s náskokem 3 minut Capoliveri Legend Cup. Projevil se kvalitní trénink v zimě?

Tím, že jsem si prodloužil bakaláře o rok, jsem měl tuto zimu konečně čas naplánovat kvalitní soustředění. Byl jsem dvakrát na Mallorce a pak s Kristiánem Hynkem v roli fyzioterapeuta na etapovém závodě Cape epic

v Jihoafrické republice, kde jsem měl zároveň spoustu prostoru pro trénink. Věděl jsem, že do této sezony půjdu lépe připravený, než do těch předchozích.

Jste v týmu Kristiána Hynka? Jak a kde trénujete?

Od letošního roku mám profesionální smlouvu v týmu Kristiána Hynka Vitalo Furure Cycling. Tým funguje perfektně a mám tam skvělé zázemí. I díky tomu, že mám v týmu veškerý servis, se tak daří. Mám klid na přípravu a cítím, že mi věří. Trénuji nejčastěji na Kleti, kde se odehrávají všechny intervalové tréninky, jinak v okolí Budějovic, Strakonicka, občas i na Blatensku, když jedu navštívit rodiče.

Co vás čeká v létě, co bude vrcholem sezony?

Od této sezóoy se specializuji na maratony. Hlavními cíli budou mistrovství České republiky v maratonu, které se bude konat v červnu v Mostě, dále na přelomu června a července mistrovství Evropy v maratonu v Norsku a nominace na mistrovství světa v maratonu, které se pojede v polovině září. Vypadá to, že dostanu prostor připravit se i na mistrovství republiky v cross country, které se pojede v Hlinsku v polovině července.

A co děláte, když právě netrénujete?

Doteď to vypadalo, že pokud jsem netrénoval, doháněl jsem studijní povinnosti. Odezvdal jsem bakalářskou práci, na které jsem strávil hodně času. Až dodělám školu, bude času víc. Určitě to ocení i moje přítelkyně, bude víc času na společné aktivity. Mám rád hudbu, hraju trochu na kytaru, rád se podívám na pěkný film nebo si zajdu na dobré jídlo či kávu.