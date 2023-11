Slalomáři přestavují kanál, roste nová šlajsna, důkaz máme na videu. A lyžují

Ve vodáckém areálu na okraji Českých Budějovic závodili vodní slalomáři třeba o letenky na OH v Atlantě. Bojovali tu junioři a závodníci do 23 let o medaile na mistrovství Evropy. Teď vyrůstá v horní části trati nová propust. Šlajsna. Podívejte se na video.

Jakub Prüher přibližuje, co dělají slalomáři v zimě | Video: Deník/ Kamil Jáša