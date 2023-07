Těžko najdete mezi českými sportovci zamotanější příběh. Prožívá ho v Táboře Helena Havelková. Volejbalistka, která v šestkovém provedení tohoto sportu dosáhla, na co si vzpomněla. Vyhrála Pohár CEV, nastupovala v prestižních ligách. Kromě české soutěže, hrála italskou, ruskou, tureckou, polskou, ale třeba také čínskou extraligu.

Poslední smeč Heleny Havelkové v šestkovém volejbalu. Teď končí i na písku | Video: Deník/ Kamil Jáša

Loni na jaře řekla dost. "V šestkách končím, chci na olympiádu," vyprávěla a doplnila: "Definitivně." Během pár dní vytvořila pár pro beachvolejbalový kurt s Markétou Nausch Slukovou.

Měl to být černý kůň olympijské soutěže. Olympijská naděje české výpravy. Jenže výsledky se nedostavovaly tak, jak si obě dámy představovaly. A tak Helena Havelková znovu řekla dost. "Vzdávám to," napsala na sociální sítě. Chvilku to vypadalo na konec kariéry. Definitivní.

Jenže definitivní není u přihrávající smečařky nikdy nic. Najednou se objevila v táborské sportovní hale na tréninku české reprezentace! "Jsou tu hráčky o generaci, o dvě mladší. Je tu dobrá parta, pokusím se do ní zapojit, zapadnout," vyprávěla. S trenérem Giannisem Athanasopolusem se domluvili, že nastoupí do tréninků před mistrovstvím Evropy!

Jenže v pondělí zahájilo reprezentační družstvo žen v Táboře přípravu nejen na srpnový evropský šampionát, ale i na zářijovou olympijskou kvalifikaci. Helena Havelková tak loni na jaře odešla z haly, aby se přiblížila startu na OH v Paříži, z písku ale teď v létě utekla a vrátila se do haly, kde se pokusí vybojovat pro českou reprezentaci účast na olympijských hrách. Znáte zamotanější příběh? Prožívá ho v Táboře Helena Havelková.