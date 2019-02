České Budějovice – Slavnostní vyhlášení 17. ročníku ankety Atlet roku Jihočeského krajského atletického svazu proběhlo v příjemném prostředí českobudějovického hotelu Malý Pivovar.

Pětice nejlepších atletů vyhlášených Jihočeským krajským atletickým svazem. Zleva Adéla Záhorová, Tomáš Kratochvíl, Tereza Babická, Roman Budil a Tomáš Němejc. | Foto: JčKAS

Absolutním vítězem se stala exmilevská dálkařka Adéla Záhorová, která závodí za VS Tábor.



Na druhém místě skončil dálkař Tomáš Kratochvíl, třetí pak byla překážkářka Tereza Babická. Oba jsou členy Sokola České Budějovice.



Na čtvrtém místě se umístil nadějný vytrvalec a běžec na středních tratích Roman Budil z Atletiky Písek. Na mistrovství České republiky do 22 let obsadil čtvrté místo na 5000 metrů. Čtvrtý byl i na mistrovství ČR mílařů v přespolním běhu. Písecký Roman Budil zároveň ovládl kategorii mužů.



Na sedmém a osmém místě se v mužské kategorii umístili další písečtí atleti Jiří Csirik a Petr Hošna.



Mezi ženami triumfovala táborská trojskokanka Zdeňka Pražáková. Běžkyně Markéta Babinská z Atletiky Písek obsadila v ženské kategorii páté místo.



Mezi nejlepší dorostence v kraji se zařadil Jakub Budil z Atletiky Písek, který obsadil čtvrté místo. Na sedmém místě se shodně umístili chyšečtí vytrvalci Ondřej Kohout s Patrikem Bouškou a také nadějný výškař a dálkař z Milevska Štěpán Pokorný.