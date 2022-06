Kdy jste se poprvé rozhodl pro běh na Mattoni půlmaratonu?

Pravidelně běhám od roku 1998 a na závody jezdím od roku 2008. Jsem rodák z Boršova nad Vltavou, i když od čtrnácti let žiji na Vysočině. A když jsem se dozvěděl z běžecké termínovky o pořádání Mattoni 1/2Maratonu v Českých Budějovicích, tak jsem neváhal a přihlásil se. Těšil jsem se, kdy budou mít i České Budějovice velký závod.

Jak vnímáte závod právě ve vašich oblíbených v Č. Budějovicích?

Pro mě je Mattoni 1/2Maraton České Budějovice srdeční záležitost, je to moje rodné město, vždy je to pro mě speciální zážitek a při doběhu na náměstí Přemysla Otakara druhého mám vždy husí kůži.

Loni se běželo po prázdninách, který termín vám víc vyhovuje?

Loňský termín nebyl špatný, nebylo takové teplo. Ale tradiční první červnový víkend je lepší, start je v devatenáct hodin a doběh za šera na náměstí má jedinečnou atmosféru.

Kolem trasy bývá hodně fanoušků, vnímáte je?

Fanoušky, ale i dobrovolníky vnímám hodně, České Budějovice jsou atmosférou podél trati pověstné, povzbuzování je hodně intenzivní a hlavně v závěru Na Sadech fandění z člověka vyždímá ještě poslední zbytky sil.

Máte před sebou výkonnostní cíl?

Chtěl bych půlmaraton zaběhnout pod 1:40 co nejblíže 1:35, hlavně nepřepálit tempo na začátku, na tohle jsou super vodiči na tempo, osvědčilo se mi to a v Českých Budějovicích fungují vždy bezvadně.

Máte za sebou 9 ročníků, bude 10. v něčem speciální?

Pro mě desátý ročník asi není ničím speciální, jako vždy se těším. Ale každý ročník je plný nových zážitků. Jen si člověk uvědomí, že už je to deset let od prvního startu a co vše v mém životě změnilo, ale chuť si jít zaběhat je pořád stejná.