Kdyby to jen trochu šlo, určitě by po něm sáhli trenéři české reprezentace. Jenomže to z pochopitelných důvodů nepřipadá v úvahu.

Proč?

Protože je Španěl.

Vzrůstem nepříliš velký volejbalista Miguel Angel de Amo spojil svůj profesní život s českobudějovickým Jihostrojem. Před dvěma roky si ho vybral trenér René Dvořák a udělal dobře.

Miguel mu důvěru splatil skvělými výkony.

Je rychlý, přesný, ambiciozní, zdravě drzý, ale také správně horkokrevný.

Prostě Španěl.

Pokud se některému jeho spoluhráči nedaří, a de Amo má pocit, že sportu nedává tolik, co by mohl, Španěl se okamžitě přísně zamračí.

Své okolí si dokáže porovnat. Je nejen skvělý nahrávač, ale také výborný volejbalový režisér a organizátor.

I proto je nejlepší ze všech.

V době pandemie nového typu koronaviru odcestoval v nedokončené sezoně domů. Do Malagy. Bez medaile, bez smlouvy, bez vyjasněné budoucnosti. „Zatím moje další angažmá úplně jisté není,“ vypráví ve španělském bytě. „Hodně s vedením klubu diskutujeme, všechno je zatím v jednání, ale je to na dobré cestě,“ uklidňuje fanoušky Jihostroje, kteří si charismatického španělského nahrávače za sezonu a půl nesmírně oblíbili.

„Pravděpodobně zůstanu v Českých Budějovicích, ale obě strany se ještě musí sejít a doladit podrobnosti nové smlouvy,“ nechce ještě slibovat něco, co není v konečném znění podepsané přímo na papíře.

Jak hodnotí sezonu, která by se docela klidně v provedení jihočeského volejbalového orchestru dala pojmenovat: Nedokončená?

„Byla dost podobná jako ta předchozí,“ myslí si Miguel Angel de Amo. „V základní části jsme měli v klubu nějaké problémy s našimi výkony, nebylo jednoduché všechno vyhrávat, ale přesto jsme dokázali zvítězit i ve většině zápasů, ve kterých to z našeho pohledu nebylo úplně ideální.“

Jihostroj se v extraligovém ročníku 2019/2020 rozjížděl pomalu. Postupně. „Právě to bylo téměř stejné jako v předchozím ročníku české extraligy,“ myslí si Španěl. „Některé zápasy jsme také ztratili, ale pak se to zlepšovalo. Ve Final Four Českého poháru už jsme hráli výborně,“ připomíná.

V čem Miguel Angel de Amo vidí největší herní progres? V čem konkrétně se on a jeho spoluhráči v závěrečných zápasech ČP zlepšili? „Máme ohromně soutěživý tým, mentálně i fyzicky jsme se dali dohromady, zlepšovali jsme se ve všech činnostech, proto jsme Český pohár vyhráli,“ vrací se k triumfu v Kutné Hoře.

České Budějovice tak v nedokončené sezoně zůstaly jediným týmem, jehož hráči zdvihli nad hlavu nějakou trofej. „Před play of jsme byli ve velmi dobré situaci,“ myslí si nahrávač. „Byli jsme na druhém místě, sice bychom asi pro finále neměli výhodu domácího prostředí, ale den ode dne jsme se zlepšovali, myslím, že by závěrečná část byla hodně zajímavá.“

Jenomže ta už se neodehrála a Miguel spěchal do koronavirem postiženého Španělska. „Žiju v Malaze, to je město, kde jsem doma,“ přikyvuje. „U nás je aktuálně velmi složitá situace,“ popisuje dění v ulicích španělských měst. „Nikdo nesmí opustit svůj domov, to si můžete dovolit jen v okamžiku, kdy jdete třeba nakoupit do obchodu nebo když potřebujete do lékárny,“ říká de Amo.

Odkázaný je tedy na prostředí v domě, sport vůbec nepřipadá v úvahu. „Občas se psem obcházím blízké okolí, situace je tu velmi vážná, zavedená jsou hodně tvrdá pravidla a všichni se je snaží dodržovat,“ zdůraznil.

Podobně jako v ČR také na španělských ulicích musí ti, kteří se vydají na ulici, nosit roušky. „Musíme mít obličejové masky a také rukavice. To je nařízení. Všichni a všude.“

I v Malaze se Španělé museli vypořádat s nedostatkem ochranných pomůcek. „V lékárnách nebyly masky a rukavice k sehnání, nebo byly příšerně drahé, vláda musela kontrolovat jejich ceny,“ popisuje španělský volejbalista, s čím se setkal v posledních dnech. Obličejová maska (rouška, respirátor) byla před vypuknutím pandemie k dostání za 5 Euro. „Najednou ale stála patnáct, někde dokonce i dvacet.“

Na volejbal teď nemyslí. „Ani doma moc necvičím, občas se protahuju, abych byl v pohybu. Domů chodím do čtvrtého poschodí, abych byl v kondici, nachodím tu až pět kilometrů.“ Ve čtyřech patrech nabírá kondici. „Neustále chodím nahoru a dolů,“ usmívá se volejbalista.

„Doufám, že už se všechno brzy vrátí zase do normálu,“ dodal nejlepší nahrávač české volejbalové extraligy Miguel Angel de Amo.