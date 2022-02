Důvodů, proč Pavel Kroneisl sledoval olympijské hry, je opravdu víc. Jeden je ale speciální. Hokejový útočník české reprezentace Lukáš Sedlák je jeho synovec. "Lukáš je v naší rodině," přikyvuje a s úsměvem na tváři se v Přední Výtoni, kde u Lipna trvale žije, pouští do poněkud složitějšího vysvětlování: "Je syn dcery nevlastního bratra mého dědy." Pochopili jste? Ne? Pavel Kroneisl raději přidal i podrobný výklad: "Můj praděda ovdověl, měl syna a vzal si vdovu také se synem. Toho adoptoval. Tím pádem to byl Kroneisl a jeho dcera Eva má syna Lukáše. Provdala se za pana Sedláka, a proto se Lukáš jmenuje Sedlák. Vím, je to složité, ale Lukáš do rodiny patří."