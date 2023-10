Volejbalisté Jihostroje vstupují do nové sezony. Změn přímo v kádru je hodně. Na postu prezidenta klubu ale k žádné nedochází. Klub řídí Jan Diviš.

Ochutnávka sezony. Volejbalisté Jihostroje pozvali přátele | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sezona začala hodně netradičně. Ochutnávkou sezony. Pozvali jste partnery přímo do haly pod nataženou síť. Jak jste si akci vyhodnotili?

Myslím, že se to nelíbilo jenom mně, ale všem, které jsme na zahájení pozvali. Bylo to od klubu poděkování. Byla to také ukázka inovace a změn v klubu.

Inovace v klubu?

Ano. To jsou nápady nového marketingového oddělení. Líbilo se mi to. Bylo to nové, jiné. Ukazuje se, co v Jihostroji chceme. Omlazujeme a měníme vývoj v klubu. To se netýká jen hráčů a vedení, ale celkového projevu klubu. Toto setkání, ochutnávka sezony, je jedna ze situací, ve které ukazujeme změnu.

Hráči v úvodu sezony na první pohled vypadají, že si společně k sobě našli cestu. Vnímáte to podobně?

Podařilo se je stmelit, ale ukáže to až průběh základní části. Je před námi velmi těžká sezona. Budeme hrát Ligu mistrů, Český pohár, chceme samozřejmě uspět v extralize. Bude to hodně našlapané. Tím víc je důležité, aby hráči táhli za jeden provaz. Aby drželi spolu, aby to prostě byl jeden tým. Když se nebude dařit, a to se může stát, aby se navzájem podpořili. Věřím tomu, že všechno bude fiongovat.

To se nikdy neomrzí. Podívejte se na video. Sršni přestříleli Opavu

Jak na vás působí polský trenér Andrzej Kowal?

Mám z něj velmi dobrý pocit. Je to první zahraniční trenér v našem klubu, situaci zvládá perfektně. Je vidět, že zřejmě v týmu funguje stejná chemie.

Sám říkáte, že se může stát, že se nebude dařit. Unese Polák Kowal vaše připomínky? Komunikujete v angličtině?

Úplně jistý si nejsem. Anglicky mluvím, ale v odstínech tak dobrý nejsem. Vždy je lepší, když se člověk nadechne, vychladne a problémy řeší s klidnou hlavou. Všechno si nejdřív dobře přeložím a budu to řešit s klidnou hlavou. Nebude to impulzivní. A doufám, že k řešení problémů nebude žádný důvod.