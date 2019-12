Pozici předsedy svým způsobem zdědil. V minulosti dlouhodobě vedl jihočeské tenisty jeho otec, Miloslav Hlaváček starší. Současný předseda výkonného výboru sice žije trvale řadu let v Praze, avšak v Bechyni je také stále doma. A vedení jihočeských tenistů zvládá. Přináší nové návrhy a zajišťuje lepší podporu. Tenisté z jihočeské oblasti si vybrali dobře.

Můžete zhodnotit letošní tenisový rok v Jihočeském kraji? Přikláníte se spíš k tomu, že byl povedený, nebo přinesl zklamání?

Chtěl bych připomenout, že i když máme Jihočeský tenisový svaz, že řídíme oblast. Spadají k nám i města z Kraje Vysočina Pelhřimov a Humpolec, která dříve do Jihočeského kraje patřila. Hodnocení roku je velice pozitivní. Především stoupá počet mladých hráčů a hlavně mladých hráček v soutěžích. A máme i konkrétní výsledky, které jsou dalším příslibem. Chtěl bych vyzdvihnout Kamilu Neradovou a jasné vítězství v mezinárodním trojutkání žactva do čtrnácti let, kdy jsme v Pasově přehráli žákovské výběry Dolního Bavorska i Horních Rakous.

Rozhodně se nečekalo, že Kamila Neradová, která neměla v mezinárodním žebříčku své juniorské kategorie ani bod, vyhraje dobře obsazený turnaj juniorek ve slovinském Mariboru. Dokázala tam postoupit z kvalifikace a celkem v turnaji zvítězila v osmi utkáních.

Tenhle výsledek byl asi pro všechny dost velkým překvapením, i když víme, že Kamila Neradová má svoji úroveň. Vybrali jsme ji i do ankety Kanáří naděje za výsledky v roce 2018 pro naši oblast. Její vítězství na turnaji juniorek v Mariboru je velikým úspěchem nejen pro jihočeský, ale i pro český tenis. Byl to navíc její první zahraniční turnaj mezi juniorkami.

Rozhodli jste se udělovat cenu Osobnost jihočeského tenisu. Jako první ji získal Jaroslav Zíb. Proč?

Rozhodl jsem se ohodnotit práci lidí pro tenis v kraji a ostatní z vedení tenisu v jihočeské oblasti mě v tom podpořili. První osobnost jsme zvolili bez jakýchkoliv dohadů. Jaroslav Zíb pracuje pro tenis celý život. Nejenže byl ve své době na jihočeské poměry mimořádným hráčem, ale také se už ve své sportovní kariéře věnovalů tenisu jako kouč a organizátor. Kromě let, kdy byl registrovaný jako vysokoškolák v Praze, působí celý svůj život tady v kraji. Pozitivně zasáhl do všech činností kolem tenisu, který v kraji také jeden čas vedl. Letos oslavil sedmdesátiny a to také byla příležitost k ocenění jeho přínosu pro tenis. Je to opravdová osobnost.

Vy na něj máte i osobní vzpomínky. Zastihl jste ho ještě jako hráče.

Je to tak. A musím říct, že ač jsem o téměř deset let mladší, dost mě na kurtu i v mých nejlepších letech vyučoval. I tehdy mi ukazoval, že tenisu jako hráč rozumí.

V tradičním mezinárodním trojutkání dětí do 14 let Jižní Čechy - Horní Rakousy - Dolní Bavorsko jste jistě zaznamenali odezvu i u obou zahraničních soupeřů. Jaká byla?

Zástupci tenisu z Dolního Bavorska i Horních Rakous nám po utkání gratulovali, ocenili úroveň našich dětí. Nebylo to náhodné vítězství, utkání jsme vyhráli s převahou.

Příští rok budete pořádat jubilejní třicátý ročník trojutkání dětí do 14 let. Jistě je důvod připravit ještě atraktivnější akci. Co tedy chystáte?

Určitě nechceme přípravy podcenit. Připravujeme harmonogram celé akce a chceme, aby měla dobré parametry. Pro účastníky chystáme i zvláštní upomínku. Chceme, aby tahle akce reprezentovala celý kraj. A věříme, že na slavnostním zahájení, které se tradičně pořádá v neděli dopoledne, budeme mít všechny pozvané hosty.

Není to jediná akce pro mládež. Jaké další z vedení kraje podporujete?

Už tradiční je Davis Cup chlapců do dvanácti let v Pelhřimově. Je to kvalitní celostátní soutěž. Dívky hrávají v Rakovníku. Tam se tomu říká Juniorský Fed Cup. Dalším významným turnajem z našeho pohledu je mezinárodní klání dětí do dvanácti let v Písku. Je to turnaj ETA s velkou mezinárodní účastí. Podporujeme i soustředění dětí.

Krajské soutěže družstev mají velikou tradici. Jakým směrem se tyto soutěže na všech úrovních ubírají?

Zastavil se pokles týmů. Nyní jich ve všech kategoriích hrává od nejmladších po dospělé kolem sto čtyřiceti. Někde zapojují nejen A-tým, ale i další celky B nebo C. Největší radost máme z toho, že se zvyšují počty v kategoriích mladších a starších žákyň.

Přesto pamatujeme lepší časy. Zástupců v celostátních soutěžích družstev dospělých proti minulosti ubylo.

Účast týmů z naší oblasti v celostátních soutěžích družstev ovlivňují počty lidí, kteří na vzestupu klubů pracují. Tam, kde se sejde více lidí, kteří chtějí svůj celek někam dotáhnout, výsledky jsou. Netvrdím, že jde o vzestup či pokles. Záleží hlavně na lidech, kam své celky dostanou.

Známý je problém v Plané nad Lužnicí, kde se letos závodní tenis z předních pozic v kraji vytratil. Co k tomu řeknete?

V Plané se změnilo vedení klubu a všechno se tam nepovedlo. Není to však tak, že by tam nechtěli pracovat se závodním tenisem. V minulosti to tenisová bašta nebyla. Pak přišla vlna, na které se dík hráčům z celého kraje Planá vyhoupla nahoru. Nyní je stav takový, že zájem o závodní tenis tam je. Všechno však má svůj vývoj a teprve se uvidí, kam se v Plané tenis posune.

Vypadá to, jako by v tenisových klubech v kraji rozhodovali hlavně rekreační tenisté. Stačí, aby se přihlásili za členy, a pak si s ostatními udělají, co chtějí. Co udělat pro to, aby se jejich vliv omezil? Pracuje na tom i celostátní vedení tenisu?

Není to všude tak, že by v klubech diktovali vývoj jen rekreační tenisté. Například u nás v Bechyni si ve vedení klubu vyhovíme a prostor dostanou i rekreační tenisté. Jinde sice nějaké potíže se závodním tenisem jsou. Záleží však i na zájmu těch, kteří chtějí hrát závodně. Rozhodně to není tak, že bychom někomu chtěli diktovat, jak bude zajišťovat závodní a rekreační tenis. Bavíme se o tom i na celostátní úrovni. A závěry jsou totožné. Nemůžeme něco striktně nařizovat. Lidé se musí dohodnout v klubech sami mezi sebou.

Máte přehled o tom, kolik mladých tenistů v poslední době odešlo za tenisem do lepších klubů mimo kraj? Dříve jich bývalo poměrně dost na to, jaké postavení v republice jihočeský tenis po léta má.

Určitě není stav tak dramatický jako v minulosti. Z kraje tolik hráčů jinam už neodchází. Ale přehled v této chvíli nemám. Spíš bych si přál, aby se s mladými ještě více pracovalo. Pak jich bude dost i pro závodní tenis v kraji.

Podporuje tenis v kraji vedení Jihočeského kraje? Je podpora tenisu z řad vedoucích institucí dostatečná, nebo vidíte další možnosti?

Účastníme se dotačních programů a nějaké prostředky na naše akce i pro kluby v kraji z nich zajišťujeme. Řekl bych, že s vedením kraje máme velice dobré vztahy. V rámci možností nás Jihočeský kraj podporuje.

Co všechno chcete v krajském tenisu v roce 2020 zlepšit?

Byl bych rád, aby vládlo pochopení. Abychom se vzájemně podporovali a abychom se vždy mezi sebou dokázali dohodnout. Pak jsou i lepší podmínky pro to, aby se zlepšily finanční možnosti pro všechny. Není to tak, že bude všechno najednou. Je to o postupném vývoji.

Na závěr máte poslední slovo.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří tenis v jihočeské oblasti podporují. Chci poděkovat členům výkonného výboru našeho krajského svazu. Všem trenérům, všem, kteří se o tenis u nás starají. I hráčkám a hráčům a také rodičům. Nemohu zapomenout na sponzory a partnery, kteří jihočeský tenis podporují. Určitě budeme chtít posun k lepšímu. A bude dobře, když se na tom budeme dál všichni podílet. (jts)