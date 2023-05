Hlubokou vede Američan. Trenéra Tima Crowa jsme se proto zeptali: Co je teď pro tým nejdůležitější? Co mu naordinujete? Poslední dva víkendy byly trochu zklamáním z toho, jak jsme hráli. Co je nyní nejdůležitější, je důvěřovat si. Věřit sobě a svým spoluhráčům. A držet se toho nejjednoduššího: Nadhazovači tvrdě házet, obrana dobře chytat, aby dosáhla hodně autů, a pálkaři tvrdě pálit…

V sérii jsme od Tempa dostali 33 bodů. To je nezvykle moc. Kde vidíte příčinu? Byl jste spokojen s prací mladých nadhazovačů?

My jsme museli v utkání nasazovat mladé nadhazovače dříve, než se předpokládalo. Mladí hráči se pokaždé, když nastoupí na hřiště, učí a dozvídají se stále více o svých schopnostech a hře jako takové. Není to jako v USA, kde hráči v jejich věku hrají 50 až 70 her ročně a sbírají zkušenosti většinou na své věkové úrovni. Naši mladí jsou hozeni do vody a musí se učit plavat v bouři. V domácím utkání v pátek večer, i když výsledek nebyl dobrý, byl výkon mladých nadhazovačů Michala Cajze, Lukáše Blažka a Michala Maláta pro ně dalším krokem vpřed. Sobotní herní plán byl jednoduchý, jen nám to na kopci moc nešlo. Nedělní zápas byl srdcervoucí. Ichige Takamune měl náročnou první směnu, povolil tři doběhy, ale pak vypnul Tempo na dalších sedm směn a neumožnil jim žádný doběh. Měl již ale vysoký počet nadhozů a chtěl jsem ho střídat, ale ještě žádal, aby mohl házet. Bohužel v poslední směně Tempo zakončilo walk-off homerunem.