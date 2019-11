A jaká je její posádka?

Závody na těchto bárkách jsou v posledních letech hodně populární. Pořádají se speciální závody dračích lodí, pádlující partu dobrodruhů jsme měli možnost vidět i na trase populárního mezinárodního Krumlovského vodáckého maratonu…

Součástí a také dobrou duší posádky, která se jmenuje Rožnovský Wydle, je Eva Kovalčíková. Sportovkyně tělem i duší velmi ochotně odpověděla na dotazy Deníku:

Opravdu se jmenujete Rožnovský Wydle? Proč?

Je to jméno našeho týmu. Jsme z Rožnova, proto Rožnovský a Wydle jednak proto, že je Rožnov skoro vesnice a vidle vesnickým symbolem a jednak podle Poseidónova trojzubce.

Poseidón je starořeckým bohem moře a vodního živlu. Zajímavě jste vyřešili i logo ve slově wydle…

Ve slově Wydle máme trojzubec místo Y.

Jezdíte na lodi, která patří vaší posádce?

To ne. Posádky nemají vlastní lodě, ale na lodi se při závodech střídají.

Jaká pro vás byla už skončená sezona v roce 2019?

Jsme úplní nováčci. Sezona 2019 byla naše první. Závodili jsme v Českých Budějovicích, Purkarci a na Bezdrevu, kde nás označili za skokana roku.

To znamená, že hned ta první sezona se vám povedla, co teď máte v plánu?

V úplně nejbližších dnech nás čeká ples Draci v gala, který pořádá budějovický klub dračích lodí. A s jarem další sezona,

Jaká by měla být? Co chystáte do sezony, která se bude odehrávat už v roce 2020?

Tentokrát se chystáme absolvovat pět závodů.

Jakou posádku jste v Rožnově vytvořili? Kdo v lodi na závodech pádluje?

Posádku tvoří parta rožnovských kamarádů, známých a sousedů, kteří měli chuť si zasportovat, zasoutěžit, užít si trochu legrace. Většina posádky je stálá, někteří odešli, někteří přišli.

Trénujete?

Trénujeme na pronajaté lodi na kanále v Českém Vrbném.

Po závodech se jde na pivo?

Závody jsou celodenní, tak se scházíme na poradách, nebo jen tak na pivu a vínu v naší základně, ve Vinotéce u Pavla Peška v Rožnově.