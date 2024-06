Rudolf Střítecký z Art 4Promotion připravil velkolepé slavnostní zahájení letních olympijských her dětí a mládeže, které se konají od 23. do 27. června v Jihočeském kraji. Program zahrnuje zapálení olympijského ohně, koncerty a multimediální show. Střítecký přiznává nervozitu, ale věří v úspěch.

Olympijské hry dětí a mládeže začnou v Jihočeském kraji v neděli | Video: Deník/ Kamil Jáša

Rudolf Střítecký z Art 4Promotion připravil velkolepé slavnostní zahájení. Právě on bude na startovní čáře letních olympijských her dětí a mládeže. Ty od 23. do 27. června hostí Jihočeský kraj. Na dotaz, jestli cítí lehkou nervozitu před tím, než všechno začne, odpověděl bez zaváhání: "Cítím velkou nervozitu. Cítím zodpovědnost. Samozřejmě. Je to nelehký úkol, protože vytváříme zahájení jako třešničku na dortu celé sportovní události. Je to multimediální show přímo na míru. Jedná se o unikátní hodinovou show, která vrcholí slavnostním ceremoniálem, který bude probíhat odpoledne a večer."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

V programu je několik zásadních bodů. Jedním z vrcholů bude zapálení olympijského ohně. "Odpoledne je rozděleno do několika částí. První část je ceremoniál oficiálního zahájení olympiády dětí a mládeže, čehož se účastní všichni sportovci, to znamená čtyři a půl tisíce sportovců, kteří přijedou do jižních Čech. Tento ceremoniál obsahuje mimo jiné zapálení olympijského ohně, zvednutí olympijské vlajky a hymnu," říká Střítecký a k jednotlivým bodům doplňuje: "Hymnu bude hrát na housle Pavel Šporcl a zpívat naživo ji bude Tereza Mašková. Ceremoniál bude v přímém přenosu přenášen do České televize. Bude trvat zhruba hodinu a půl. Pak následuje koncert Adama Mišíka pro mladé a přenášíme se do podvečerní atmosféry, kdy Adama Mišíka vystřídá na pódiu Jihočeská filharmonie." Program organizátoři složili z několik žánrů. "Program je bohatý, kdo přijde hned na začátku, určitě se nebude nudit až do večera. Jihočeská filharmonie má připravený velmi hezký multimediální koncert. A následuje úplná tečka toho večera. Ve čtvrt na jedenáct se rozjede multimediální show Circles."

Slavnostní zahájení se uskuteční na Náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Vše odstartuje v 17:30 warm up, o hodinu později pak začne oficiální program, v rámci kterého nebude chybět nástup krajských výprav v čele s vlajkonoši, vztyčení olympijské vlajky či zapálení ohně. Ceremoniálem provede moderátor České televize Daniel Stach. Následovat bude kulturní program, jehož součástí je už zmikoncert Adama Mišíka i Jihočeské filharmonie či multimediální show Circles.

Pódium vyrostlo pár metrů od Vltavy. Podívejte se na video u tohoto článku. Pro Rudolfa Stříteckého to není úplně nové prostředí, právě tam už zkušenosti nasbíral. "Zkušenosti tam máme. Zaplať pánbůh za to, protože to, co tam vyrostlo, je samozřejmě největší, co tam kdy bylo. Nicméně bez těch zkušeností bychom si asi netroufli do tohoto projektu takto pojmout. Nicméně je tam spousta překvapení pro diváky, ta bych nerad prozrazoval." Je něco, co Střítecký nesmí ani naznačovat? Naznačovat bych mohl, ale ať je také nějaké překvapení. Každopádně si myslím, že show bude určitě stát za to. A kromě jiného můžu prozradit, že na podiu se vystřídá bezmála 180 účinkujících včetně sto padesáti dobrovolných hasičů, kteří nám pomůžou vytvořit takový neoficiální rekord s naší Vltavou."

Agentura připravila všechno do detailů. Show může začít. Olympijské hry dětí a mládeže mohou odstartovat. Je některý z bodů, ze kterého má Štřítecký největší obavy? Kdyby třeba v důležitém okamžiku hejtmanovi nefungoval mikrofon… Rudolf Střítecký reagoval s úsměvem? "Z toho má člověk vždycky strach. Snažíme se tomu předejít, snažíme se mít zálohy, snažíme se být připravení i na tyto věci. Nicméně je to vždycky jen technika. Věřím a doufám, že jsme tomu věnovali dostatek přípravy, aby se to nestalo. Ale to víte, dokud to nebude za námi, tak si neoddechnu."