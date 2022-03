Přípravu ve Sportovní hale v krajském městě vede přísná ruská trenérka. Nebere si servítky. To si ale nebrala nikdy. Když se jí něco nelíbí, je to slyšet široko daleko.

A když teď na koberec přicupitá maličká Dáša, ti, kteří vědí, zpozorní. Ruská trenérka péruje s nepřeslechnutelným přízvukem sedmiletou Ukrajinku. A Dáša přesně plní, co po ní ruská trenérka vyžaduje. Při současné situaci ve světě by se nabízely desítky paralel. Třeba:

Větší a silnější se vytahuje na menšího.

Ale kdo opravdu zná podrobnosti, a někdy i sportoval, dobře ví, že ve sportu to tak není. Naštěstí si šéftrenérka Ivana Pokorná udržuje odstup a používá zdravý rozum.

„Všichni se tu máme rádi. Současná situace je pro sportovce tragédií. To platí pro Ukrajinky stejně jako pro Rusky. V našem sportu, který je omezen věkem, jsou gymnastky na naprostém vrcholu okolo pětadvacátého roku. Začínají brzy, ale také dřív končí. Pokud je jim znemožněno z jakéhokoli důvodu účastnit se mistrovství světa nebo olympijských her, je to pro ně nenahraditelná ztráta.“