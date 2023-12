Krajské předvánoční závody atletů v Táboře přinesly výtečné výsledky ve sprintech.

Ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Výsledky:

60 m Josef Kašpárek (JH) 7,41, Tomáš Jauker (ČD) 7,45, Filip Komárek (S) 7,61, Jan Kovář (Čéč) 7,63, Sofie Štojdlová (S) 8,16, Markéta Vaňková (NV) 8,22, Šimona Piskačová (S) 8,26, Barbora Šišková 8,27, Stela Chválová (obě NV) 8,28, Dorothea Pincová (VS) 8,33, mladší Jan Hazuka (SKP) 7,77, Jiří Trnka (Sok) 7,91, Tereza Vozábalová (PT) 8,15, Barbora Habichová (Čéč) 8,26, Dominika Střelečková (PT) 8,31, 60 přek. Vojtěch Kuželka (VS) 9,41, Kamila Knotková (S) 9,56, Nela Vybíralová (VS) 9,74, mladší Hazuka 9,33, Vozábalová 9,64, Simona Lomská (Čéč) 9,89, výška Jan Šíla 173, Adam Fišer (oba Sok) 173, Matěj Jurčák (Be) 170, Beáta Maleninská (VS) 156, tyč Rostislav Pivec (NV) 340, Jan Beneda (Sok) 330, Šíla 320, Eliška Krupičková (12, Ves.) 310, Leona Voldřichová (14, S) 290, dálka Komárek 604, Dorothea Pincová (VS) 525, Štojdlová 506.