České Budějovice - Českobudějovický Jihostroj se chystá na start nové sezony. První zápas odehraje už 4.10. v Příbrami. O permanentky na sezonu je letos veliký zájem. Deník je rozdává v soutěžích.

Polský volejbalový smečař Jihostroje Pawel Halaba | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Českobudějovický Jihostroj se chystá na start nové sezony. První zápas odehraje už 4.10. v Příbrami.

K výrazným posilám klubu by měl patřit jedenadvacetiletý dynamický smečař Pawel Halaba. Jeho pipe (útok ze středu hřiště ze zadní zóny) je extrémně rychlý. Uvidíte sami…



Jaká byla vaše volejbalová cesta, která vás zavedla až do Českých Budějovic?

Hrál jsem ve Varšavě. Dva roky jsem teď působil v Plus lize, to je polská nejvyšší soutěž. Odtud jsem přišel do Jihostroje České Budějovice.



Jak se vám v Polsku dařilo?

Naposledy jsme skončili s Varšavou na devátém místě. Chtěli jsme ale lepší výsledek. Chtěli jsme medaili. V Polsku se to nepovedlo, věřím, že se to povede v této sezoně.



Takže přicházíte s medailovými ambicemi?

Chceme zlato. Chceme vyhrát Český pohár. Doufám, že to dokážeme.



Co říkáte výsledkům přípravných zápasů?

Zase tolik jsme jich zatím nehráli. Občas jsme prohráli, ale každý zápas hrajeme v jiné sestavě.



Zatím týmu a hráčům Jihostroje chybí sehranost?

Sestava se hodně opravdu obměnila. Nebyli jsme v létě v tréninku kompletní. V šestkách jsme pohromadě vlastně teprve pár dní. Ještě se potřebujeme na hřišti dostatečně poznat.

