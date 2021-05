Porážka z pátého finálového zápasu je ještě čerstvá. Stihl jste už vstřebat, že se nepodařilo obhájit titul?

Nebudu lhát – porážku v posledním utkání jsem ještě zcela nevstřebal. I přes opravdu velmi nepovedené první dva sety jsme měli soupeře ve druhé polovině čtvrtého setu na kolenou a věřím, že kdyby šlo utkání do tie breaku, už bychom si ho nenechali vzít. Na kdyby se ale nehraje, a to platí obzvlášť ve finálové sérii. Musím tedy pogratulovat soupeři k zaslouženému zisku mistrovského titulu. Vypjatou atmosféru rozhodujícího utkání zvládl lépe než my.

Je vzhledem k vývoji finále úspěchem alespoň to, že se povedlo sérii vyrovnat?

Ano. Fakt, že se podařilo srovnat stav série z 0:2 na zápasy, kdy jsme ve třetím utkání v Karlových Varech prohrávali už 0:2 na sety a následně odvraceli soupeřův mečbol, považuji za projev velké bojovnosti a vnitřní síly našeho týmu. O to více mě stále mrzí, že jsme ve stejném duchu nezvládli vybojovat páté utkání o všechno.

Hrálo velkou roli, že jste první a pátý zápas hráli na palubovce Karlovarska?

Jak ukázala celá tato sezona, domácí palubovka byla pro oba týmy obrovskou výhodou. Jak my, tak Karlovarsko jsme sice během finálové série jednou přišli o domácí neporazitelnost, i tak ale hrálo domácí prostředí nakonec rozhodující roli, a to zejména díky kvalitnímu servisu.

Mohlo být nevýhodou, že vás při cestě do finále extraligy nikdo skutečně neprověřil?

Čtvrtfinále i semifinále jste vyhráli 3:0 na zápasy… Nemyslím si. Liberec nás v semifinále jistě prověřil a jen díky velmi dobrému výkonu jsme v sérii neztratili ani jeden zápas. Do finále jsme mohli jít odpočatí a zdravě sebevědomí.

Klíčový přihrávač Filip Stoilovič nemohl nastoupit do prvního finále a zbytek série odehrál se zraněním. Stoprocentní ještě nebyl ani kapitán Radek Mach. Sehrála smůla na zranění svou roli?

Zranění bohužel ke sportu patří. Filip Stoilovič si při posledním utkání semifinálové série natrhl břišní sval. To je nepříjemné zranění, které se může, pokud není doléčeno, při zátěži velmi lehce obnovit. Proto Filip nenastoupil do prvního finálového utkání, a i ve druhém se objevil na palubovce jen sporadicky. Je otázkou, jak by se série vyvíjela, pokud by už do druhého utkání naplno nastoupil, ale trenér i lékaři to v dané situaci vyhodnotili jako příliš velké riziko. Radek Mach se po zlomenině kotníku stihl obdivuhodně vrátit, ale logicky nemohl být po šestitýdenním tréninkovém a herním výpadku stoprocentně připraven. Zranění našich dvou klíčových hráčů tedy svou roli jistě sehrálo.

Jak hodnotíte celou sezonu?

Nejprve bych v obecné rovině rád vyjádřil radost z toho, že se naše mužská extraliga rok od roku kvalitativně posouvá. Je za tím hlavně profesionální práce klubů a já doufám, že tento trend bude pokračovat i nadále. Věřím, že ač jsme soupeři na hřišti, budeme tento zásadní produkt českého volejbalu dále společnými silami rozvíjet.

Co se týče našeho klubu – i přes pár ne úplně povedených utkání a samozřejmě neúspěch ve finále – hodnotím celou sezonu pozitivně. Doma jsme podávali vyrovnané a sebevědomé výkony, venku jsme nejednou dokázali po ne příliš vydařeném vstupu do utkání otočit výsledek v náš prospěch. Velmi spokojen jsem byl s týmem i po lidské stránce. Sešli se opravdoví profesionálové, pracanti a vyrovnané osobnosti. Za pracovní nasazení patří velké díky i celému realizačnímu týmu v čele s trenérem Dvořákem. Mrzí mě, že jsme nenastoupili do Poháru CEV, kde jsme se bez vlastního zavinění dostali do velmi nepříjemné situace.

Jaký pro vás byl pocit sledovat zápasy v prázdné hale?

Za normálních okolností by příznivci Jihostroje obzvláště ve finále vytvořili hráčům vynikající atmosféru… Jestli jsme v této covidem poznamenané sezoně přišli oproti našim soupeřům o nějakou zásadní výhodu, pak to byla stoprocentně chybějící podpora našich fanoušků v hale. Dlouhodobě nemáme v tomto směru v extralize konkurenci a já jsem přesvědčen, že s našimi fandy na tribunách bychom dnes měli zlaté medaile na krku. O to více se těším na sezonu nadcházející, která se už doufám vrátí do normálu i po stránce divácké návštěvnosti, a my budeme mít možnost našim skvělým fanouškům vše vynahradit. Nesmím také zapomenout poděkovat našim věrným partnerům, kteří při nás celou sezonu stáli, i když si sami jistě procházeli velmi složitým obdobím. I jim se v nadcházející sezoně pokusíme za jejich podporu náležitě odvděčit. Zejména hráči jako Todua, Zmrhal, Michálek nebo de Amo čerpají hodně energie z publika. Fandění by je mohlo vybičovat k ještě lepším výkonům… Nejen je, ale celý tým. To, že jsou fanoušci v hale sedmým hráčem na hřišti, není žádné klišé. U těch našich to platí dvojnásob.

Obrovská podpora byla znát na sociálních sítích. Zaznamenal jste reakce fanoušků, kteří drželi palce i navzdory tomu, že nemohli fandit v hale?

Samozřejmě. Stejně jako hráči i já jsem si pročítal jejich komentáře. Ta podpora byla úžasná a potvrzuje mé předchozí řádky. K tomu nelze víc dodat. Děkujeme, ohromně si vás vážíme.

Jihostroj se výrazně prezentuje na sociálních sítích a také formou komentovaných streamů poskytoval svým příznivcům, kteří nemohli fandit v hale, maximální servis. Chystáte do příští sezony nějaké další změny, které by mohly zvýšit komfort pro fanoušky Jihostroje? Pokud už budou moci do haly…

Covidová sezona pro nás znamenala novou výzvu i v tom, že jsme museli fanouškům zprostředkovat veškeré dění výhradně online. Nechtěli jsme se smířit s tím, že sezonu bez fanoušků prostě nějak odjedeme. Chtěli jsme jim v rámci našich možností co možná nejlépe přiblížit zážitek z domácích utkání. Věřím, že se nám to formou komentovaných on line přenosů povedlo a že to byla pro naše fanoušky alespoň malá náplast. Parametry Sportovní haly nám bohužel neumožňují vytvořit pro fanoušky výrazně komfortnější prostředí, ale plánujeme například nový fanshop a je možné, že se v hale objeví i nová velkoplošná obrazovka.

Jaký je aktuální program týmu?

Koncem minulého týdne jsme s týmem zhodnotili a uzavřeli sezonu. Hráče teď čeká pár týdnů zaslouženého odpočinku. Po zbytek léta pak budou mít ti, kteří se nebudou připravovat s reprezentací, individuální tréninkové plány od našeho kondičního trenéra. Začátkem srpna se budou v patřičné kondici hlásit v Českých Budějovicích na startu přípravy na novou sezonu. První utkání sezony 2021/2022 by se mělo odehrát 28. září 2021.

Kdy Jihostroj zveřejní změny v kádru?

V naší přestupové politice letos hraje roli i to, že fanoušci neměli možnost na vlastní oči vidět hráče v akci. Jádro týmu tedy chceme v co největší míře zachovat. Nadále počítáme s Petrem Michálkem, Martinem Kryštofem a podepsáno mají i někteří další současní hráči, jejichž jména fanouškům už brzy potvrdíme. Už dříve podepsali smlouvy i Miguel de Amo, Pepa Polák a Daniel Šulista. Nové akvizice budeme zveřejňovat postupně během května a června.

Budou ambice Českých Budějovic v příští sezoně opět ty nejvyšší?

Ano, v příští sezoně bychom opět chtěli bojovat o vítězství v Českém poháru a o extraligový titul. V dobrém světle bychom se chtěli předvést i za hranicemi v Poháru CEV. Věřím, že kvalitu na to mít budeme.

Kdy se fanoušci dozví, jak bude klub kompenzovat permanentky, které v této sezoně nevyužili?

V následujících dnech. Fanoušci neměli v sezoně 2020/21 možnost vidět na vlastní oči ani jedno naše utkání a již dříve jsme avizovali, jsme připraveni jim permanentky kompenzovat převodem do nadcházející sezony nebo vrácením peněz. Za případná gesta solidarity budeme samozřejmě vděční.

Jihostroj není jen o A týmu, ale také o mládeži, která celou sezonu stála. Jaká je aktuální situace?

Už není čas na nic čekat. Snažíme se co nejdříve dostat děti na hřiště. Venkovní kurty už jsou připraveny a já doufám, že se brzy alespoň venkovní organizovaný sport pro děti otevře úplně. Je to jediné logické a rozumné řešení. Mám také obrovskou radost, že se na základě čerstvě podepsaného memoranda mezi městem České Budějovice, Českým volejbalovým svazem a naším klubem můžeme konečně připojit k hokejistům Motoru a fotbalistům Dynama a stát se součástí programu sportovních akademií. Projekt s názvem Centrum talentované mládeže (CTM) je pro náš klub oceněním volejbalového srdce a systematické a zodpovědné práce našich trenérů v čele s vedoucím sekce mládeže Vojtou Zachem. Všem patří obrovský dík.