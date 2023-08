Na letním mistrovství republiky jednotlivců v tenisu pro rok 2023, které se hrálo v Ostravě, se z jihočeské oblasti nejvíce ukázala Kamila Neradová, která je nyní registrována ve Strakonicích.

Kamila Neradová na tenisových kurtech | Foto: Deník/ archiv JTS

Jediná za tří zástupců oblasti pro dvouhru uhrála kolo a dvakrát postupovala ve čtyřhře. Dostala se v deblu do semifinále a finále jí uniklo o pověstný "fous".

Ostravští pořadatelé zredukovali muže i ženy ve dvouhře do pavouka 32 hráček a hráčů. K tomu bylo vždy přes 20 náhradníků a vždy kolem dvacítky odhlášených hráček i hráčů. Dostat se do pavouka v hlavní soutěži nebylo snadné. Mezi muži se odhlásili dva hráči LTC Tábor 1903. Nejlepší Jihočech posledních sezon Jakub Marcolla a Jan Sedláček do Ostravy jako hráči nevyrazili.

Jediným zástupcem z jihu Čech pro dvouhru byl letošní nečekaný vítěz oblastního přeboru Erik Fáček. Osmnáctiletý hráč LTC Tábor 1903 byl dle pořadí z postavení na žebříčku v Ostravě na 26. pozici. Nyní mu celostátně patří 113. příčka. Fáček prohrál se sedmým nasazeným Josefem Vágnerem z Kroměříže.

Porážku však Vágnerovi vrátil ve čtyřhře, kde táborský hráč nastoupil vedle Theodora Müllera z českobudějovického klubu VITON. Müller byl jediným hráčem, který odehrál čtyřhru jako předem nepřihlášený. Je vrstevníkem Fáčka, před týdnem oslavil devatenácté narozeniny. Do druhého kola Jihočeši proti třetí nasazené dvojici Januška, Štěpánek nenastoupili, utkání skrečovali.

Ve dvouhře žen byla pro nasazení do dvouhry Sára Vokřínková z Pelhřimova na poslední, 32. příčce. Letos 31. července jí bylo 15 let a byla i daleko nejmladší účastnicí dvouhry v Ostravě. Čtyřhru nehrála.

Kamila Neradová potvrdila svoji letošní velmi solidní formu. V prvním kole dvouhry vyřadila osmou nasazenou Kláru Kajabovou ze Vsetína. Ve druhém ji však porazila o necelých pět let starší a zkušenější Markéta Slívová. Jako by Neradové došly v horkém počasí síly.

Ve čtyřhře se vedle Jihočešky postavila Veronika Nováková z Poruby. Jasně vyhrály první kolo a ve druhém jim zápas skrečovala nejvýše nasazená dvojice. Ve třetím hodně těsně prohrály se soupeřkami z nejsilnějších moravských klubů. Zvlášť 18letá Kristýna Tomajková v Ostravě herně vynikala. Pro nasazení byla na 15. příčce. Přesto dvouhru vyhrála. Vyřadila i nasazenou jedničku Anetu Laboutkovou z říčanské Akademie Plíškové. Ve finále zdolala jasně nasazenou čtyřku Simonu Wirglerovou ze Znojma 6:2, 6:0.

Kamila Neradová v Ostravě potvrdila letošní dobré výsledky a naznačila, že se s ní dál může počítat i na republikové úrovni.

Výsledky - muži, 1. kolo: Vágner (7. nasazený, Kroměříž) - Fáček (LTC Tábor) 6:4, 6:3, čtyřhra, 1. kolo: Fáček, Müller - Vacula (Přerov), Vágner 1:6, 6:4, 10:6, 2. kolo: Januška (Neridé), Štěpánek (Hamr) - Fáček, Müller skreč.

Ženy - 1. kolo: Šulcová (Ostrava) - Vokřínková 6:1, 6:2, Neradová - Kajabová (8., Vsetín) 6:3, 3:6, 6:4, 2. kolo: Slívová (Český Brod) - Neradová 6:1, 6:4, čtyřhra, 1. kolo: Neradová, Nováková (Poruba) - Jelínková (Přerov), Prici (Otrokovice) 6:4, 6:1, čtvrtfinále: Neradová, Nováková - Kubáňová (Orlová), Petruželová (1., Liberec) skreč, semifinále: Moravcová (Přerov), Tomajková (Prostějov) - Neradová, Nováková 5:7, 6:1, 10:7. (jts)