Volejbalisté Jihostroje České Budějovice v pondělí oficiálně ukončí dovolenou. Postaví se před trenéra Kowala na první trénink. Hráči začnou v posilovně, odpoledne se poprvé seznámí s prostředím Sportovní haly.

Jihostroj povede trenér Kowal | Foto: Deník/ VK Jihostroj

Fanoušci volejbalu netrpělivě vyhlíželi los Ligy mistrů. Z klubu zní, že je přijatelný. Tak uvidíme. Nejatraktivnějším soupeřem bude finalista Ligy mistrů z uplynulé sezony Jastrzebski Wegiel. Lepšího soupeře si polský trenér snad ani přát nemohl. Zahraje si proti svým. „Tým budují několik let a pořád jsou silnější a silnější,“ ví polský trenér Andrzej Kowal, který Jastrzebski Wegiel dobře zná ze svého dlouholetého působení v Rzeszówě. „Jedna věc je znát silné a slabé stránky soupeře, ale ještě důležitější je soustředit se na náš vlastní výkon,“ upozorňuje.

Druhým soupeřem Jihostroje ve skupině D bude SVG Lüneburg, který v uplynulé sezoně vybojoval bronzové medaile v německé Bundeslize. Čtvrté místo ve skupině doplní vítěz kvalifikace. Teoreticky se tak stále může stát, že se do českobudějovické Sportovní haly vrátí známá tvář. Jedním z možných kandidátů je totiž španělský klub Guasguas Las Palmas, ve kterém působí Miguel de Amo.

Vítězové skupin postupují rovnou do čtvrtfinále Ligy mistrů, týmy ze druhých míst (a jeden nejlepší ze třetích míst) si o čtvrtfinále zahrají play off. Zbývající kluby ze třetích míst ve skupinách postupují do čtvrtfinále Poháru CEV, druhé nejprestižnější evropské soutěže. Pro Jihostroj se tak rýsuje atraktivní a také poměrně hratelná skupina.

„Máme velmi zajímavé a silné soupeře. Byl bych ale spokojený, ať už bychom dostali kohokoliv, protože samotné působení v Lize mistrů je nejlepší možnost, jak se může celý klub posouvat dopředu,“ shrnul trenér Andrzej Kowal, který už se těší na atmosféru Sportovní haly.

Liga mistrů se vrátí do Českých Budějovic po čtyřech letech na konci listopadu letošního roku, přesné termíny zápasů zatím nejsou známé. Na všechna utkání evropských pohárů platí permanentka, jednotné vstupné na domácí zápasy bude 300 Kč.