Třísetové vítězství volejbalistů Jihostroje České Budějovice přineslo do klubu klid před rozhdující částí sezony.Ceské Budějovice vyhrály v Ústí nad Labem 3:0, ani jednou se nehrála vyrovnaná koncovka. Ústí - Č. Budějovice 0:3 (-17, -21, -17). Co říkali aktéři zápasu po měčbolu?

Jiří Kořínek (kapitán SKV Ústí nad Labem): „Budějovice nás předčily ve všech činnostech a zaslouženě vyhrály tři nula. Náš servis je v posledních zápasech dost otřesný, musíme s tím něco dělat.“

Marek Beer (asistent kapitána SKV Ústí nad Labem): „Poslední zápasy tomu chybí šťáva. Navíc opakujeme stejné technické i taktické chyby. Je jedno, jestli hrajeme proti horní dolní anebo proti Jihostroji. Všechno je jako přes kopírák. Uvidíme, jak budou hrát ostatní. S tímhle si už můžeme hledat na březen brigády.“

Snadná výhra, tři body se počítají, Jihostroj válí

Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice):„Sice to vypadalo jako jednoznačný zápas, ale museli jsme hrát dobře, abychom Ústí přehráli. Myslím, že nám šel lépe servis v celém utkání. Ústí mělo hodně chyb, které kdyby nebyly, tak by to byl rozhodně těžší zápas.“

Vojtěch Zach (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Jsme rádi za tři body po náročném programu. Pomohli jsme si servisem, kterým jsme soupeře odtáhli a tím jsme to měli snažší.“