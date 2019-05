České Budějovice - Krajský přebor mládeže v rapid šachu využila řada hráčů z QCC České Budějovice. "Přišli si zahrát," přikyvuje šéf klubu Jiří Havlíček. "Potěšila nás přední umístění našich svěřenců, ale i to, že jsme uvítali další nové tváře." Ve všech turnajích startovalo celkem 87 dětí z celého kraje.

V rámci KP probíhalo celkem 7 turnajů. Hoši do 8 let (H8 – 15 účastníků), hoši do 10 let (H10 – 17), hoši do 12 let (H12 – 16), hoši do 14 let (H14 – 14) a hoši do 16 let (H16 – 5). Dívčí kategorie byly spojené do dvou turnajů. Jeden turnaj hrály dívky do 8,10 a 12 let (D8, D10, D12 – 13 účastnic) a dívky do 14 a 16 let (D14, D16 – 7 účastnic). "Jednotlivé dívčí kategorie se ale vyhodnocovaly zvlášť," doplnil Havlíček. Celkem v turnajích startovalo 87 dětí. Kromě zisku titulů přeborník kraje se bojovalo o postupy na MČR v rapid šachu.