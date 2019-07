V turnaji FIDE Open České Budějovice startují velmistři, mezinárodní mistři, ale i talentovaná mládež z pořádající Šachové univerzity QCC České Budějovice. "Největší radost nám dělá náš svěřenec Sebík Placer," jmenuje ředitel turnaje Jiří Havlíček patnáctiletou naději. Placer dokázal remízovat s velmistrem Leonidem Voloshinem a v zajímavé partii prohrál s velmistrem Vladimirem Sergeevem z Ukrajiny až po 4,5 hodinách vyrovnaného boje. Všechny partie z uzavřeného velmistrovského turnaje a z FIDE Open České Budějovice jsou přenášeny prostřednictvím mezinárodních serverů Chess.com, ChessBomb, Chess24.com a Follow Chess do celého světa. "Tyto servery mají dohromady sto miliónů registrovaných uživatelů."

Dobře si vedli i další domácí šachisté ve FIDE Open Šachové univerzity QCC České Budějovice, který má také mezinárodní obsazení. Platí to především o Daniele Nagyové (13 let) a Davidovi a Janu Smolových (12 let). "Samozřejmě všichni fandíme šestiletému Pavlíkovi Břešťákovi," dodal Havlíček.