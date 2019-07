"To může ale jen v turnajích, které splňují náročná kritéria mezinárodní šachové federace FIDE," vysvtěluje Jiří Havlíček, který právě takový turnaj úspěšně uspořádal na šachovnicích v českobudějovickém KD Vltava.

Takový turnaj se koná v Jižních Čechách jen jednou za rok v rámci Šachového festivalu České Budějovice. "Jedná se o uzavřený velmistrovský turnaj, kde startuje deset šachistů. Ti hrají systémem každý s každým. Turnaj je hodně náročný, trvá celkem devět dní, každý den se hraje jedno kolo, při kterém každý účastník odehraje jednu partii, která může trvat i pět až šest hodin." Aby bylo možné usilovat o mistrovskou normu, musí turnaj splňovat náročná kritéria. "Musí v něm startovat minimálně tři velmistři, minimálně pět titulovaných šachistů (GM – velmistři, IM – mezinárodní mistři, FM – FIDE mistři), musí v něm startovat šachisté z minimálně tří federací a řídit ho musí rozhodčí s mezinárodní licencí. Posledním kritériem je průměrný rating turnaje." Ten musí být vyšší než 2384 Elo bodů.

Uzavřený velmistrovský turnaj v Českých Budějovicích měl průměrný rating 2450 Elo bodů, čímž se stal nejsilnějším uzavřeným velmistrovským turnajem v ČR, kde je možné získat mistrovské normy. V letošním roce startovala ve velmistrovském turnaji řada výrazných českých talentů: IM Tomáš Kraus, IM Jakub Szotkowski, IM Jan Vykouk, IM Jakub Půlpán a domácí FM Jan Miesbauer. "Díky mládí byl turnaj hodně bojovný," všiml si Havlíček. Z celkem 45 partií jich skončilo 28 resultativním výsledkem. I remízy byly v drtivé většině výsledkem nesmlouvavého boje.

"Takřka snový start do turnaje měl IM Jakub Szotkowski (3½ ze 4), ale nasazené tempo mu bohužel nevydrželo. Naopak překvapivě špatný start (0 ze 2) měl největší favorit GM Hannes Stefansson, avšak následující šňůrou 5/5 se dostal do čela turnaje," popisuje Jiří Havlíček z pořadatelského QCC České Budějovice. V čele zůstal Stefansson až do konce turnaje. "Dobře hrál i IM Jan Vykouk, který až do předposledního kola pošilhával po velmistrovské normě. Bohužel v osmém kole přepjal v partii se soupeřem z Indie strunu a bylo po šanci." K radosti nejen pořadatele přece jedna norma padla, a to norma mezinárodního mistra. Ziskem potřebných 4½ bodu na ni dosáhl 16ti letý FM Filip Boe Olsen z Dánska. "Vzhledem k tomu, že se jednalo už o jeho třetí normu, bude po dalším kongresu FIDE v Dánsku další mezinárodní mistr."

K zajímavým bojům na šachovnicích v dalších souběžně hraných turnajích se v Deníku vrátíme.