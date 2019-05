Aby si naši nejlepší svěřenci mohli měřit své síly se silnou zahraniční konkurencí, pořádá šachová univerzita už šestým rokem na přelomu června a července mezinárodní šachový festival, který se skládá ze tří samostatných turnajů. Vlajkovou lodí je uzavřený velmistrovský turnaj, který garantuje při určitém výkonu získat velmistrovskou normu. I zde dáváme příležitost mladým nadějným šachistům z Česka a ze zahraničí.

V tomto roce v něm bude startovat Jan Miesbauer a stříbrný medailista z mistrovství Evropy do 18 let mezinárodní mistr Jan Vykouk. Technologický pokrok se nezastavil ani u šachu, a tak díky elektronickým šachovnicím můžeme dnes přenášet partie v přímém přenosu do celého světa. Přímé přenosy z šachového festivalu přejímá celá řada šachových serverů, jako Chess.com, ChessBomb, Chess24.com a Follow Chess. Jen tyto čtyři servery mají na 100 milionů registrovaných uživatelů. V šachovém festivalu zatím startovali šachisté ze všech pěti kontinentů, proto při zajímavých účastnících je sledovanost vysoká. Dá se tvrdit, že ve světě nás znají více, než v Budějovicích. Také proto je použití elektronických šachovnic povinné ve všech zápasech české šachové extraligy. Tyto atraktivní souboje pak sledují příznivci šachové hry z celého světa.

Šachy mají více než sportovní rozměr. Už ve více než 30 zemích jsou součástí základního vzdělání. Šachisté jsou v drtivé většině technicky zaměřené osobnosti. Šachová univerzita začínala před deseti lety převážně s ročníky 2001, které se v brzké době chystají maturovat. Pečujeme o více než 200 dětí, z nichž velká část navštěvuje gymnázia. V tomto roce zahájil jeden z našich prvních žáků studium na šesté nejprestižnější univerzitě na světě UCL (University College London), kde studuje teoretickou fyziku. V tomto roce směřuje několik našich svěřenců na ČVUT Praha (informační technologie).

Letošní sezona se našemu A týmu mimořádně vydařila a máme-li být korektní, postup a především udržení se v šachové extralize za stávajících podmínek co máme, je na úrovni zázraku. Nicméně i zázraky se někdy dějí. Nastoupenou cestu proto nebudeme měnit a největší důraz budeme nadále klást na výchovu a podporu talentovaných dětí a mládeže.

Jiří Havlíček, QCC České Budějovice