Šárka Jakubcová v roli dirigentky přivedla Rudolfov v první lize volejbalistek k premiérové výhře v sezoně. Jihočešky přehrály Prostějov B 3:0 na sety. "Já jsem hrála odmalička v Táboře," popisuje nahrávačka, který v dresu Rudolfova hraje už druhou sezonu.

První liga volejbalistek v Rudolfově | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Když jsem odcházela na vysokou školu, tak jsem šla do Prahy a přestala jsem s ligou úplně. A vlastně loňskou sezonu jsem začala znovu studovat v Budějovicích, a tak jsem se tu nachomýtla. Po čtyřech letech jsem se vlastně úplně vrátila do soutěže." Rudolfov vede zkušený 58 letý trenér Milan Šimonek, který má osobní zkušenost jako hráč i kouč v extralize mužů. "Pod Milanem jsem už hrála, takže jsme se domluvili, že to tady zkusím." Šárka Jakubcová se širokým úsměvem na tváři doplnila: "Je to taková úplná náhoda, že jsem tady."

close info Zdroj: Deník/ Kamil Jáša zoom_in První liga volejbalistek v RudolfověPro Rudolfov je to dobře. Na první pohled je vidět, že nahrávačka má pro důležitý post v sestavě smysl. Je bojovnice, která nevzdá žádnou situaci. Teď navíc slaví se spoluhráčkami první vítězství v sezoně. První krok. Vítězství, které celému týmu dodá další chuť do tréninku. "To určitě ano," přikyvuje: "Ale na druhou stranu loni jsme taky vyhrály, začaly jsme 3:0 vítězně a nebyla to úplně nejšťastnější sezóna. Takže doufám, že nás to nabudí a budeme pokračovat úplně stejně, že to nebude takové, že usneme na vavřínech."

Z hlediště sportovní haly se zdálo, že realizačnímu týmu se podařilo dát dohromady dobrou partu. Ve světě kolektivních sportů, především na amatérské úrovni, stále platí, že "parta je základ". "Je to tady super," potvrzuje Jakubcová. "Hlavně je super pocit, že už nás je konečně plný počet. Loni jsme měli málo hráček, takže teď je krásné, když si můžeme odpočinout, vystřídat. I trenér může vlastně dělat různé kombinace, což strašně pomůže do hry."

Jaký byl první zápas sezony s Prostějovem? "Já si myslím, že to pro nás bylo všechno takové zkouškové, že jsme si to vyzkoušely, jak nám to spolu půjde. A myslím si, že jsme začaly skvěle. Chtěly jsme hlavně vidět, že všechny hráčky chtějí hrát. Chtějí vyhrát. To není, že si jdu zahrát, ale chceme vítězství. V tomto duchu se ponese celá sezóna. Takže za mě super začátek a doufám, že budeme pokračovat."