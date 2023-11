Pavel Schenk se narodil 27. června v roce 1941 v Borotíně. Reprezentoval Československo. Dvakrát si z olympijských her přivezl medaili. Na olympiádě v Tokiu 1964 vybojoval stříbrnou, na hrách v Mexiku 1968 bronzovou. Šestkrát byl členem ligového mistra jako hráč, třikrát dovedl k titulu tým jako trenér. Ve fotogalerii najdete Schenkouvu fotografii s Pelém.

Podívejte se, co Pavčo Schenk přeje k 70. narozeninám Pavlu Valachovi, kterého v roce 1980 nominoval na OH do Moskvy | Video: Deník/ Český volejbalový svaz

Pavel Schenk je mistrem svého řemesla. Tedy volejbalu. Dokonce je mistrem světa z roku 1966. Dorazil do Hluboké nad Vltavou, kde se setkal s dalšími olympioniky. S hokejisty, veslaři… Nejčastěji společnou řeč pochopitelně našli s volejbalisty. Třeba s Pavlem Valachem, Johnem, jak mu říkají, který také startoval na turnaji pod pět olympijskými kruhy. "Já Valacha kdysi nominoval do Moskvy," vypálí Schenk bez přípravy. Když říká, kdysi, možná si ani nestačí uvědomit, že už od OH v Moskvě uteklo neuvěřitelných 43 let. Co je ještě neuvěřitelnější? Fakt, že od té doby se už československý volejbal, ani český - ani slovenský, na olympijský turnaj nikdy neprobojoval. "Před Moskvou bylo všechno velice komplikované," vzpomíná. "Politické naschvály všechno ovlivnily," připomíná Schenk bojkot tehdejších zemí Západního bloku. "My nejdřív prohráli s Jižní Koreou, ztratili jsme šanci, rozešli jsme se, následně Američani ohlásili bojkot, tak nás zase pozvali zpátky." A příprava už nikdy nebyla taková, jakou by tehdejší československý volejbalový tým potřeboval. "Příprava byla silně narušená," říká Schenk diplomaticky. Startoval na OH 1964 v v Tokiu (stříbro), na OH 1968 v Mexiku (bronz) a na OH 1972 v Mnichově. "Každá účast měla sestupnou tendenci. V Moskvě jsme byli osmí," prokázal Schenk skvělou paměť. O osmé pozici na olympiádě v tehdejším Sovětském svazu rozhodla 31. července 1980 porážka v posledním utkání turnaje s Kubou 1:3 (16:14, 7:15, 10:15, 6:15). "Všechno přesně odpovídá úrovni volejbalu u nás," obrací Pavel Schenk svoji pozornost do současnosti. "Žiju na Slovensku, kam jsem kdysi odešel a už jsem tam zůstal. Vážně jsem si zranil koleno a dostal jsem nabídku zůstat v Červené hvězdě jako šéftrenér. Celkem jsem tam byl úspěšný, tak na mě nebyli Slováci zlí," směje se při rekapitulaci životní volejbalové cesty.

Trenér Uličný zpívá. Ale jak! Od Pavla Bobka ho nerozeznáte. Máme video

Pokud bývalí reprezentanti ve srovnání se světem nehodnotí úroveň českého národního týmu moc optimisticky, Schenk přidává i kritický pohled na Slovensko. "Tam je to ještě horší. Já jim dávám podvazky! Já je kritizuju. Naposledy mě tiskový mluvčí svazu navštívil a říkal: Pán Schenk. Nemohli byste být aspoň raz pozitivný? Víte, co jsem mu odpověděl? Tebe za to platí, ty buď pozitivní. Já když vidím ten bordel, kam jsme se to dostali, tak pozitivní být nemůžu."

Kamarádi mu říkali Pavko, pak Pavčo. "Trošku to později změkčili na Pavčo. Takže Pavčo." Přesně tak zní jeho letitá a u volejbalu zavedená přezdívka. S ničím se moc nepáře. Dokáže pojmenovat, co se mu nelíbí. "Je to mrzuté. Všechny kolem nás, včetně třeba Rakouska, jsme volejbal učili, a to se nebavím vůbec o "Taliánech:" Italský volejbal. Italská liga. Italští trenéři. Je to fenomen. Italové vládnou světu. V dobách, kdy hrával Schenk, kralovali Čechoslováci. "Pozvali nás a platili nám soustředění. Byli jsme u moře s manželkami a dva z nás vždy šli ukazovat Italům na trénink volejbal. Oni se na nás dívali, jak se to hraje. Některé země, které byly ve světové špičce, Polsko, Bulharsko, ty se tam udržely. Nás ale převálcoval kde kdo."

Kdyby Schenk věděl, proč Česko i Slovensko zaostávají, zkusil by pracovat na nápravě. Jeden postřeh nabízí: "Když jsem pracoval v Červené hvězdě Bratislava, tak jsem vykazoval přes sto zápasů za sezonu. Dneska? Vždyť jich tam mají dvacet sedm! A chtějí být mistři! To se ale prostě nedá."