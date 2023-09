V kolonce datum a místo narození má český reprezentant v plážovém volejbalu David Schweiner uvedeno: 1.6. 1994. Za rok mu bude přesně třicet. Oslavy kulatých narozenin by rád spojil s olympijskými hrami v Paříži. Odpovídá na všechny dotazy, které se her ve Francii týkají, ale sám dobře ví, že na nich ještě nejlepší český pár není.

Mimochodem, věděli jste, že Schweinerova maminka pochází z Táborska? Je už tradicí, že oběma českým hráčům na velkých turnajích drží palce celé rodiny, kamarádi… Jinak to nebylo ani na MČR v Beach klubu Ládví. "Z koncentrace nás to nevytrhuje," usmíval se neustále dobře naladěný Schweiner. Jeho kolega Ondřej Perušič dodal: "My už jsme na to zvyklí. To je pro nás spíš plus. Šancí představit se před vlastní rodinou, před kamarády, před známými zase není v sezoně tolik. I proto si mistrovství České republiky moc užíváme," dodal Perun, jak Perušičovi kamarádi říkají, už se zlatou medailí z MČR na hrudi. "Už jsme sedm nebo osm let jeden tým, přemýšlíme jako jeden tým. Já to vnímám úplně stejně jako Ondra."

Léto neproběhlo úplně přesně podle plánu obou českých legend plážového volejbalu. Ondřeje Perušiče trápil zraněný břišní sval: "Každý republikový titul je velmi cenný, tohoto si ale opravdu vážíme možná trochu jinak. Je pravda, že během léta jsem se potýkal se svalovými zraněními, teď už jsem v pořádku." Perušičovy zdravotní trable nejlepší český pár netajil. Při odpovědích se ani jeden z hráčů ožehavému tématu nevyhýbal. Žádné fráze, které běžně slýcháváme třeba v NHL: "Zranění v horní polovině těla." Tuto větu od Peruna a Dejva neuslyšíte. Ondřej Perušič: "Mistrovství České republiky bylo velmi dobrým testem v rámci přípravy na nadcházející mistrovství světa. V tomto ohledu splnilo svůj účel. Doufám, že přípravu zvládnu celou, že v Mexiku předvedeme tak dobrý výkon jako v Ládví. A zranění? Nic netajíme. Natrhl jsem si břišní sval. To není extrémně závažné zranění, ale vyřadilo mě ze hry na přibližně šest týdnů. Vzhledem k tomu, že vrcholy sezony se teprve blíží, rozhodli jsme se, že nechceme nic uspěchat. Chtěl jsem dát zranění dost času na zaléčení. Vypadá to, že se to povedlo." David Schweiner souhlasně přikyvoval: "Všechno jsme plánovali s Perunem i s trenérem Andreou Tomatisem. Věříme, že jsme všechno naplánovali správně."

V roce 2024 by rádi reprezentovali Českou republiku na OH v Paříži. Vzhledem ke skvělým výsledkům českého páru mohou být dokonce medailovým želízkem české výpravy. Budou plážoví volejbalisté něco měnit na zajetém způsobu života? V tréninku? V chování? David Schweiner aktuálně žádnou změnu nepřipravuje: "Od začátku tohoto roku běží turnaje, které potřebujeme zvládnout, abychom se na olympiádu vůbec kvalifikovali. Chovat jinak se můžeme, až budeme vědět, že na olympijské hry do Paříže opravdu pojedeme. Až pak začne příprava směřovat přímo k olympijským hrám."

Jak poznáte, že mají letenku do Paříže v kapse? Až pro ně hlavním cílem nebudou turnaje světového okruhu. To je ale asi opravdu jediný rozdíl, jinak naše soustředění na zápasy je pořád stejné," dodal Schweiner.